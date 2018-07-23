2018年7月23日(月)
- 沖縄統一地方選９月 那覇市長選１０月 知事選１１月/勝利つかみ新基地ノー/小池書記局長、「集い」で訴え
- 泥出し支援「助かった」/高知・安芸 田村副委員長ら聞き取り/西日本豪雨
- 国民の生活厳しさ続く/国民生活基礎調査 平均所得以下 なお６割超
- 人間一人ひとりを大事にして自由な発展めざすのが共産党/佐賀での演説会 志位委員長訴え
- 躊躇なく承認撤回/翁長知事メッセージ/沖縄・浦添での集い
- 「連立政権 道開こう」/高知・安芸 田村副委員長迎え演説会
- 参院比例予定候補駆ける/紙 智子 現 【活動地域】北海道・東北/いのち・食・農を原点に
- 共闘前進と党躍進で 山下副委員長/大阪・住之江区
- 女性の力で政権退陣へ 本村衆院議員/大阪・高槻市
- 大型事業より学校にエアコン/長野知事選 金井候補が訴え/武田議員ら応援 来月５日投票
- 「憲法９条は世界遺産」/兵庫県保険医協会の市民公開講演会/古賀元自民幹事長が語る
- 翁長知事激励、統一地方選躍進をめざす集い/小池書記局長の訴え（要旨）
- 通学路の危険塀をみた/未補修多く、国・都は支援を/東京・早稲田
- 土砂被害の家直さにゃいけん/「支援もっと」/広島県災対連ボランティアが奮闘
- 岡山・倉敷 地域に仮設建設を/避難者の声うけ党市議全力
- 「大雨・猛暑に備えを」/防災関連学会 市民に緊急メッセージ
- 島根原発３号機の審査申請許さない/エネルギー問題県民連が緊急集会
- 身体拘束減らしたい/精神医療の今後考えるシンポ
- 猛暑と熱中症/命を守るために万全の対策を
- きょうの潮流/木曽路はすべて山の中である―。藤村の「夜明け前」に…
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