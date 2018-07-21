2018年7月21日(土)
- 野党結束し退陣迫る/安倍内閣不信任案 志位委員長が賛成討論
- 共産党の大きな役割/論戦で国会をリード 共闘支え、前進させる/国会議員団総会 志位委員長があいさつ
- 安倍内閣不信任案に対する志位委員長の賛成討論/衆院本会議
- カジノ法強行成立/日本社会に深刻な弊害/参院本会議 大門議員が反対討論
- 西日本豪雨 猛暑、４４８４人なお避難所生活
- エアコン設置早く/小学生熱射病死亡 市教委に党市議団/愛知・豊田
- 利権・腐敗・犯罪生む 世紀の愚挙/カジノ法強行成立
- 維新が“与党入り宣言”/不信任に反対 野党攻撃の揚げ句
- 医療費窓口負担を集中攻撃/財界、７５歳以上引き上げ迫る/社保審部会
- 沖縄県民投票署名 ２３日まで全力/「会」が会見 “１人でも多く”
- 秋田の陸上イージス/風力発電に影響も/防衛省否定せず
- カジノ実施法案への大門参院議員の反対討論
- 知りたい聞きたい/最賃引き上げ 中小はどうする？
- 障害年金打ち切り問題/厚労省が撤回方針出したが…/降級の人には対策なし
- カジノ法成立強行/日本のどこにも賭博場いらぬ
- きょうの潮流/巨大なさまを示す言葉に「メガ」があります。…
|赤旗ＰＲ