2018年7月18日(水)
- 国会最終盤 カジノ・選挙制度で緊迫/災害対応に注力せよ/参院内閣委 辰巳氏が首相に迫る
- 古屋議運委員長の疑惑 「議会運営の要。根拠示して説明を」/小池書記局長が会見
- 本紙報道にＪＣＪ賞/米核削減に反対 「沖縄に核」容認/日本政府を告発
- 請求署名が必要数突破/沖縄新基地問う県民投票 目標へさらに
- 古屋氏の疑惑説明を要求 ６野党・会派
- 森友内部文書で答弁拒否/国交相を辰巳議員が追及
- 自民の参院選挙制度改定案/塩川氏 「抜本改革に値せず」
- 徹底審議を求める/選挙制度の問題で野党
- 新柵設置に抗議、住民座り込み/沖縄・名護 辺野古ゲート前
- カジノより災害対応/ＢＳ番組 田村副委員長が討論
- 那覇市長選で与党会派/城間市長に出馬要請
- プルトニウム保有・核燃料サイクルやめよ/反原連が署名提出
- 埼玉にも 横田にも 日本にも オスプレイ不要/「市街地上空飛ぶな」と抗議/埼玉・所沢
- 地域医療守り要求前進/全医労大会 被災地の状況報告
- アマゾン 過酷な労働条件 欧州諸国でスト/長時間緊張を強いられる作業/厳しいノルマ・ボーナス廃止
- 広島１３市町/住宅修理の相談開始/岡山・倉敷「みなし仮設」提供
- 西日本豪雨 ため池防災全国的遅れ/要対策１３９９カ所 完了半数以下/辰巳議員が対応迫る
- 日本の酪農 致命的打撃/全国共同行動 日欧ＥＰＡに抗議/紙議員が連帯
- 那覇で空自機パンク/空港滑走路が一時閉鎖
- 東富士演習場にオスプレイ/初の離着陸訓練/住民の会「超低空飛行に不安」
- パー券収入で疑惑/大臣経験者として見過ごせぬ
- きょうの潮流/看板倒れしているのに、看板だけは下ろさない―。原発から…
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