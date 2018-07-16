2018年7月16日(月)
- 猛暑続く豪雨被災地/復旧へ 汗拭って/河川決壊「国の責任重い」/小池書記局長ら倉敷・真備を調査
- 生活再建へ法改正急げ/山下副委員長 豪雨被害の支援金増提案/ＮＨＫ「日曜討論」
- 最低賃金いますぐ１０００円に/引き上げ求め全労連など全国行動
- 賭博・党略優先の安倍政権/野党は災害対策最優先要求/今週の国会
- 医師・看護師の増員を/高橋氏 「増やす立場に立て」/衆院委
- なぜ命よりカジノ優先/大阪で市民と野党街頭宣伝
- 人権・暮らし守りたい/東京・狛江市長選 田中候補が第一声/超党派女性市議応援演説に立つ
- ＮＨＫ日曜討論/山下副委員長の発言
- 災害対応より悪法の安倍政権打倒/共闘勝利、党躍進を/山口市 田村副委員長
- 命軽視政権に審判を/島根・出雲 笠井氏
- 歴史ある党とともに/大分・２市 藤野氏
- 森友・加計 見過ごさない/高知・香美 清水氏
- 共産党東北ブロック いっせい宣伝/参院選・県議補選勝利へ/福島・伊達で紙さんが訴え
- 遺骨返還の協議開始/米朝が板門店で 韓国報道/首脳会談で合意
- 段ボール製 簡易ベッドで体守る/豪雨の岡山・倉敷
- 被災支援 少しでも力に/民医連がボランティア 泥まみれの家具など運びだす/広島
- ゴミ、住まい 重大問題/小池氏ら倉敷市長と懇談
- 早急に排水設備造って/京都 穀田・井上・倉林氏ら調査
- 土砂撤去急いで/兵庫 宮本岳・金田氏が現場調査
- 抗議運動弾圧するもの/赤嶺氏、新たな柵設置を調査/沖縄・辺野古
- ２０１８世界大会/世界と全国が連帯して成功を
- きょうの潮流/「暑」には、日光の熱が集中するという意があります。…
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