2018年7月14日(土)
- 西日本豪雨 死者１９２人・不明４９人
- 核兵器禁止条約採択１年 その意義/国際関係に大きな変化/アイルランド政府前軍縮・核不拡散局長 ジャッキー・オハロラン大使に聞く
- 英国国教会 核兵器禁止条約を歓迎/政府に積極対応促す
- 観光と経済の土台破壊/参院委 カジノ法案で参考人強調/大門議員質問
- 水道法改定 今国会見送り/営利企業参入 不安・反対強く
- 党利党略の参院選挙制度改定案/徹底した審議が必要/笠井政策委員長
- カジノ実施法案の参考人意見陳述 参院内閣委
- 豪雨８府県の医療費等窓口負担/協会けんぽも猶予・免除
- 責任放棄の病床削減/高橋氏、医療法改定案に反対/衆院厚労委
- 応召義務、機関対応で/医療法改定案に参考人/衆院厚労委
- 株価つり上げに６４兆円/年金基金・日銀が資金投入/時価総額の１割
- 大阪北部地震 「一部損壊」支援に道/耐震改修補助金 国が自治体負担の半額支出/山下副委員長と党府議団 総務省に確認
- 西日本豪雨 生活・生業再建 支援が不可欠/広島・岡山の共産党県委と仁比・大平各氏ら国に要請
- 東京・狛江市長選 あす告示/田中さんで市民本位の市政再び/矢野裕 元市長に聞く
- 参院選挙制度自民案に対する/井上議員の反対討論/参院本会議
- 原水爆禁止世界大会実行委員会のアピール/開催地広島をはじめ豪雨被害地に支援を/全国と世界の連帯で世界大会を必ず成功させよう
- 広がる豪雨被害/従来の枠を超えた対策・支援を
- きょうの潮流/４５年前、時代を変えたテニスの試合がありました。当時の女…
|赤旗ＰＲ