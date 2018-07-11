2018年7月11日(水)
- 豪雨被害 死者１４９人に/依然６０人不明 捜索・救助続く
- 「全国から被災地励ます」/党北海道委 畠山前議員ら 救援募金訴え
- 災害より賭博の議論か/参院内閣委 カジノ法案 審議入り/大門議員が批判
- 「違法性」 議論１回だけ/「推進会議」に利害関係者も/大門議員が追及
- 豪雨対策決議全会一致で採択/政府に万全の対策要求/衆院本会議
- 参院倫選特/参院選挙制度 自民党案/野党反対で採決持ち越し
- 西日本豪雨/ボランティア活動を進めよう/日本共産党が呼びかけ
- 受動喫煙対策は不十分/武田氏 加熱式の危険性を追及
- 加熱式も国際的には規制/受動喫煙 参考人が発言
- 指定難病調査求める/高橋氏 経過措置終了影響は/衆院厚労委
- オスプレイ 米軍に訓練抗議せよ/宮本徹議員ら防衛省に迫る
- 日弁連 カジノ法案反対貫く/学習会に塩川・大門氏ら
- 生活再建に活用できます/国・自治体の主な支援制度 申請・問い合わせ先
- 岡山・真備 支援の本格化必要/党県委 被災者の要望聞く
- 頭かかえるトマト農家/大阪・能勢町 辰巳議員が調査
- カジノ実施法案/災害より賭博法が優先なのか
- きょうの潮流/敗残兵だった原作者は、自分の分身にめぐり会えたと感慨に…
|赤旗ＰＲ