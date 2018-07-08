2018年7月8日(日)
- 記録的豪雨 ３６人死亡/西日本で不明４５人/１９３万人に避難指示 避難所に４万２０００人
- 違法工事許さない/辺野古 新基地中止 ２０００人超集う
- 核兵器禁止条約採択１年 各地で行動/日本政府は条約参加を
- 非核化へ作業部会設置/米朝協議 双方で構成、検証
- 今週の国会/カジノ・公選法・水道…/与党、悪法成立に執念
- 家族の多様性検討を/仁比議員が早期実施迫る/改正民法が成立
- 学校の渡り廊下も調査を/耐震化 辰巳氏が要求/参院災害特
- さよなら安倍政権/安保関連法反対「学者の会」がシンポ
- 生活保護/障害者世帯１０年で１.５倍/全利用者の１８％占める
- オウム死刑囚執行の前夜/安倍首相、上川法相らが宴会/「楽しい」と投稿
- 大間漁協と党が懇談/クロマグロ漁獲枠見直しを/青森
- 穀田・岩渕氏 陸上イージス候補地調査/住民「秋田の未来奪う」
- 「大雨、耕作に影響」/北海道深川 紙・畠山氏が被害調査
- 大飯原発差し止め取り消し判決/司法判断さけ行政・立法に追随
- 「ＴＰＰ１１」の成立/発効を許さない共同の運動を
- きょうの潮流/善かれあしかれ、私たちは生きている間に時代を画す出来事…
|赤旗ＰＲ