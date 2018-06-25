2018年6月25日(月)
- カジノ・「働き方」・参院選挙制度…/自公、悪法根拠すら示せず/ＮＨＫ討論 小池氏、会期延長を批判
- 給付制奨学金/“資産は全部見せよ”/現場怒り「金の延べ棒あるわけない」
- 来週「電子版」スタート/登録開始は来月２日午前９時
- 大激動の情勢の中で光る共産党の値打ち/市民と野党の共闘、党躍進で安倍政権を退陣に追い込もう/前橋党演説会 志位委員長訴え
- 国会論戦・共闘に不可欠/共産党を大きく/小池書記局長訴えに拍手/徳島演説会
- カジノ法案強行の公明/批判集中 弁明に追われる/「日曜討論」
- 日朝平壌宣言に立ち独自の外交努力を/ＮＨＫ「日曜討論」 小池氏が主張
- 高江座り込み１１周年集会/沖縄 新基地建設は「命の基盤壊す」/県内運動を交流
- 市民と野党の共闘強く/札幌で市田氏
- 先見性輝く党を大きく/岩手・花巻で穀田氏
- ９条守る長野県政に/迫る知事選 金井氏勝利へ決起集会
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 大阪北部地震 住宅被害６０００棟超/宮原府議らが聞き取り
- 大阪北部地震 共産党が被災者訪問/豊中 要望聞き励ます
- 大阪北部地震 行政の情報知らせる/茨木 共産党が案内ビラ作成
- 過労死遺族 懸命の行動/悲劇繰り返さないで/残業代ゼロ廃案必ず
- 射撃場の撤去直ちに/沖縄 赤嶺議員が流れ弾調査
- 「民泊新法」施行/野放しは安心と安全を損なう
- きょうの潮流/史上初の米朝首脳会談で世界中に名が知れたセントーサ島。…