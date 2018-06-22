2018年6月22日(金)
- 政府も認める脅威「緩和」 この期に及んで陸上イージス固執/費用莫大・配備に５年 浪費必至
- 延長国会で志位委員長が会見/最優先すべきは森友・加計の徹底究明 一連の悪法廃案へ全力
- 外国人技能実習生の事業場 ７割が法令に違反 厚労省発表/重大・悪質違反で送検３４件も
- 過労死「実効性ある対策を」/防止議連総会 遺族、働き方法案に懸念
- ミサイル想定 Ｊアラート訓練は中止/「国際情勢踏まえ」
- リュウグウはコマ形/はやぶさ２探査チーム「意外な姿」
- 自民・穴見議員が参考人に暴言/衆院厚労委 野党批判後に謝罪/がん患者に対し
- 首相は「勘弁」ではなく「観念」を/志位委員長が会見で
- 残業代ゼロ制度 会議招集/命令ダメだが通知はＯＫ？/加藤厚労相がごまかし答弁
- 「残業代は補助金」/“生産性低い人に出したくない”/竹中氏が妄言
- 性的少数者の差別解消めざす都条例案/禁止規定設け実効性を/当事者団体・メディアが学習会
- 日曜版２４日号/新シリーズ「どうみる米朝会談」/大阪北部地震 問われる学校の安全
- 大阪北部地震 避難所の熱中症防げ/被災者の安全確保を/大阪府に 党府議団が緊急要請
- 大阪北部地震 塀の点検学校以外も/京都市に 共産党市議団が要請/市長不在を批判
- 通学路の安全確保急げ/東京都に 共産党議員団要請
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/“隊員の彼を守りたい”/新宿で井上氏宣伝 勇気出しサイン
- 築地に新・営業権組合/事業者が結成 移転問題、都と交渉へ
- 「働き方」法案は欠陥/雇用アクション 会期延長を批判
- 「不法移民」親子引き離し中止/内外から批判受け/米大統領令 不寛容政策「維持」
- 大阪北部地震 “がれき撤去 行政が負担を”/茨木市・枚方市 辰巳議員が被災地調査/高齢者 身近に入浴するとこない
- 障害基礎年金 打ち切り新たに１０００人/障全協 認定基準など見直し要求
- 悪法通す延長許さない/総がかり行動実行委が行動
- 加計理事長発言/延長国会での証人喚問不可欠
- きょうの潮流/「宿題が多すぎて子どもが泣きながらやっている」。近ごろ…