2018年6月13日(水)
- 米朝 史上初の首脳会談/「完全な非核化」と「安全保証」で合意/共同声明 プロセス速やかに開始
- 歴史的な米朝首脳会談を心から歓迎する/２０１８年６月１２日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 辺野古の土砂投入を通知 沖縄防衛局/翁長知事「ちゅうちょなく承認撤回行う」
- 「働き方」法案 残業代ゼロ「人材逃す」/参考人質疑 経営者からも批判/参院厚労委
- 「カジノ」審議打ち切り/４野党１会派 厳しく抗議/衆院内閣委
- 日・週の残業規制なし/倉林氏 「働き方」法案撤回求める
- ＴＰＰ１１ 米国に譲歩迫られる危険/参院委で可決 井上氏が反対質疑
- トランプ米大統領と金正恩委員長の共同声明
- 聞き取り 全て後付け/残業代ゼロ制度 法案作成前 ０人/厚労省が示す
- 米朝 対立から対話へ 歴史的激動/世界平和の転換点に
- ８億円値引きの国有地で１０億円まで借り入れ承認/森友問題 宮本岳志氏が新文書示す
- 交渉記録改ざん謝罪/財務省、宮本岳志議員に
- 「県民投票意義ある」/辺野古新基地 翁長知事が見解
- 民法改定案に反対/仁比氏 成年引き下げ対策不十分/参院委で可決
- セクハラ法整備見送り/政府「緊急対策」内容は限定的
- 「働き方」法案参考人質疑 参院厚労委
- 若年層保護 不十分/仁比氏 民法改定で参考人質疑
- 消費者被害防止を/山添氏 改正契約法が成立
- 月収２０万円も対象/吉良氏 「残業代ゼロ」質問
- 原発稼働率はウソ/笠井氏 経産相の「７７％」追及
- 第４回中央委員会総会 小池書記局長の結語
- 沖縄・米軍Ｆ１５墜落/命と安全脅かす悪循環を断て
- きょうの潮流/対面は「道徳的」なふるまいを課すといいます。見つめ合う…