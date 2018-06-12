2018年6月12日(火)
- 米朝首脳 きょう会談/非核化・朝鮮戦争終結など議論
- 「参院選・地方選躍進 党勢拡大特別月間」をよびかけ/日本共産党が４中総開く/志位委員長あいさつ・小池書記局長が提案報告
- 池田氏４６％ 大健闘/新潟知事選 当選は花角氏
- 米軍機Ｆ１５ 那覇沖墜落/事故続発 翁長知事が批判
- 安倍政権倒す時がきた 共産党の躍進、香川から/高松で演説会 志位委員長が訴え
- ２週間以内に４中総決定の討議・具体化を/小池書記局長が結語
- 改ざん報告書に矛盾/辰巳氏追及 「“偽証”逃れのため」/参院決算委
- 豊洲新市場開場計画/都に要望書・質問書４６件/鮨商組合が築地再整備を嘆願
- 各地で演説会/憲法守る共産党大きく/盛岡市で市田副委員長/紙参院議員訴え
- 各地で演説会/静岡市で田村副委員長/井上参院議員訴え
- 各地で演説会/京都 綾部市で笠井氏/倉林参院議員訴え
- 各地で演説会/大阪 枚方市で藤野氏/辰巳参院議員訴え
- 各地で演説会/福岡市で山下副委員長
- 第４回中央委員会総会 志位委員長のあいさつ
- 第４回中央委員会総会について/６月１１日 日本共産党中央委員会書記局
- 第４回中央委員会総会 決議/「参議院選挙・統一地方選挙躍進 党勢拡大特別月間」をよびかける/２０１８年６月１１日
- 「資本論」の中の未来社会論 縦横に/不破社研所長が講演/労働者教育協会 学習会
- 新基地反対で一致団結/那覇・共産党報告会 城間市長が発言
- 佐賀にもどこにもオスプレイ来るな/配備反対の連帯集会
- 損保代理店保護へ「山が動いた」/大手の横暴 是正へ一歩/大阪 革新懇がシンポ/大門・清水両氏が参加
- １０代のＡＶ強要防げ/仁比氏 民法改定案で迫る
- 「性暴力被害者支援法案」成立を/７野党会派が共同提出
- 新たなクロマグロ漁獲枠/漁業者「一方的だ」 国会内集会
- 安倍政権 終わらせる/市民と野党 国会前２万７０００人
- 「森友」問題/売却・値引きの真相を究明せよ
- きょうの潮流/なぜ、彼の命が奪われなければいけなかったのか。心のなか…