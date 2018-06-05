2018年6月5日(火)
- 森友改ざん 首相答弁が契機/政治家関与「外に出せない」/財務省文書調査結果 麻生氏は辞任を拒否
- きっかけは昭恵氏の関与 官邸ぐるみの疑惑強まる/小池書記局長が会見
- 過労死の促進許さぬ/「働き方」法案 参院審議入り 山下氏が批判
- 激戦 新潟知事選/政策・大義語れない与党/安倍政治の矛盾極まる
- 麻生氏に調査能力・資格なし/小池書記局長が辞任を要求
- 「働き方」法案/山下副委員長の追及に安倍首相 強弁・言い訳
- 基地のない沖縄へ――世界の激動の中で展望を語る/志位委員長の講演
- 再稼働止める砦になる/池田候補、力込め訴え/新潟県知事選 野党議員そろって
- 辺野古工事中止を/オール沖縄会議 防衛局に要請
- 参院本会議 「働き方改革」一括法案/山下副委員長の質問（要旨）
- 国会議員は憲法守れ/青年ら要請行動/若者憲法集会
- 連帯し政治変えよう/山口 岩国で基地問題シンポ
- 生活保護の権利を侵害/改定法案成立 倉林氏が批判
- 削減目標引き上げ必要/気候変動対策 市田氏に参考人強調
- “保護より活用ありき”/文化財保護法案 吉良氏が懸念
- 過大な地元負担避けよ/鉄道軌道法案 宮本岳志氏が求める/全会一致で可決
- 家族農業の再評価を/田村貴昭氏「価格・所得の安定が重要」
- 再稼働支援 許されない/東海第２ 辰巳氏「賠償が最優先」
- 独法を企業利益に動員/「インフラ輸出」促進法 山添氏が批判
- 安全守る気象台ぜひ/市民ら 名瀬測候所の格上げ要請/鹿児島・奄美
- ウソない正直な政治こそ/東京・新宿 市民連合＋野党が宣伝
- 「亡国の政治」/首相も麻生氏も直ちに辞任を
- きょうの潮流/「極めて、ゆゆしきことだ」。森友学園への国有地売却問題…