2018年6月2日(土)
- 国民はカジノ認めぬ/米国が法案要求 塩川議員、首相に撤回迫る
- 民意聞き徹底審議を/カジノ法案 ４野党・１会派が会見
- 米国務長官 米朝会談へ「真の前進」/金英哲氏 トランプ氏に金正恩親書
- ＴＰＰ来たら春来ない/参院本会議 審議入りで紙氏 首相を追及
- 日米ＦＴＡにつながる懸念/井上氏質問に 担当相否定せず
- 新潟知事選 自公もっぱら締め付け作戦/「原発」「自民」「森友・加計」隠し
- 参院改革協 自民が選挙制度改定案提示/井上氏、唐突な提案を批判
- 麻生氏続投 誰も驚く/笠井政策委員長が会見
- 加計・渡辺氏の証人喚問が必要/笠井政策委員長
- 原発再稼働の是非を最大争点に大激戦・大接戦/新潟県知事選挙に、再度、全国からの支援を訴えます/２０１８年６月２日 日本共産党中央委員会 新潟県委員会
- ゆきづまる辺野古新基地建設/県と未協議 希少サンゴ 超軟弱地盤/護岸つなげても矛盾山積
- コメどころ新潟守る/知事選 池田候補駆ける/戸別所得補償充実訴え
- 反原連が池田候補応援 新潟知事選
- ３０００万人署名を達成し、安倍９条改憲に終止符を/九条の会声明
- マルクス生誕２００年記念/森原氏発言 ネパールで国際セミナー
- ６～７月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- 無期転換逃れ許すな/山下氏 放送大、ＫＬＭに指導を
- 過労死ラインの残業時間容認/抜け穴だらけの「上限規制」
- 自民提言平和に逆行/穀田氏 軍事費ＧＤＰ比２％批判
- 森林経営管理法が成立/市町村に過大負担 紙氏が反対
- 学テ「参加強制権ない」/吉良氏 文科相に認めさせる
- 賭博依存予防が重要/塩川氏 事業者への規制を
- 東京・狛江 市長はセクハラ認め謝罪を/西村あつ子市議に聞く
- 密告型「司法取引」始まる/情報提供者に見返り、えん罪増も
- えん罪防ぐ手だて不十分/衆院委で藤野氏 「司法取引」ただす
- 非正規の格差「不合理」/一部手当認める 最高裁が初判断
- 経団連会長交代/安倍政権との危険な二人三脚
- きょうの潮流/不起訴処分決定時の記者会見は異例だとか。大阪地検特捜部…