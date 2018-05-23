2018年5月23日(水)
- ウソと暴走の安倍政権に怒り/働き方改悪阻止へ結束/日比谷野音で集会・デモ
- 首相進退問われる重大局面/５野党１会派 書記局長・幹事長会談 政府・与党に反証責任
- 野党、国会欺く首相・与党批判/政府がカジノ法案の審議入り強行 衆院本会議
- 新潟県知事選 あす告示/原発ゼロへ 池田氏全力/自公候補と一騎打ち
- 首相の面会否定「まったく説得力ない」/小池書記局長が批判
- 高プロ制度削除要求/「働き方改革」「現代の奴隷労働だ」/参考人質疑
- 議員生活２５年の永年在職議員表彰/共産党から志位、穀田氏 衆院
- きょう採決 与党提案/「働き方改革」 高橋議員が批判
- 「依存症増やす悪法」/宮本岳氏 カジノ実施法案を批判
- 面会否定の首相/「名前出ない よくあること」/空白の時間と首相動静
- 厚労相面会後に実現/倉林氏 「加計」面談働きかけか
- 加計ありき 安倍ありき/「首相面談」後 急展開/愛媛県新文書を読む
- 命奪う法 強行やめよ/「働き方」法案 衆院委・参考人の意見陳述 要旨
- 安倍政権 負担増・給付減を加速/社会保障拡充の道こそ
- 志位委員長が『週刊朝日』に登場/参院選への決意・外交提案…縦横に
- 政府は明確に反対を/井上議員 米大使館移転で指摘
- 他制度への影響懸念/藤野議員 成年年齢下げただす
- 狛江市長が辞意/セクハラ抗議の声受け/共産党の文書入手契機に
- 愛媛県提出新文書/安倍首相の進退が問われる
- きょうの潮流/「坊ちゃんに甘くなかった愛媛県」。こんな世直し川柳がネ…