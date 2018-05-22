2018年5月22日(火)
- 首相「獣医大いいね」/１５年２月 加計氏と面談/参院に提出 愛媛県文書に明記/首相に虚偽答弁の疑い
- 加計疑惑 「首相の進退に関わる」/小池書記局長、愛媛県文書の重大性指摘
- 「働き方」修正案 危険変わらず/自公維希が合意 あすにも採決強行狙う
- ＴＰＰ１１必ず阻止/全国共同行動が官邸前抗議
- きょうにもカジノ審議入り/衆院本会議 共産など野党、強く反対
- 「働き方改革」法案の強行 あらゆる知恵と力で阻止/小池氏会見 高プロ「修正」は欺瞞
- 「働き方」・森友文書・日報 あす集中は“姑息”/小池氏
- 原発再稼働の是非を最大の争点にたたかわれる新潟県知事選挙に 全国からの支援を訴えます/２０１８年５月２２日 日本共産党中央委員会 日本共産党新潟県委員会
- 「核兵器が今も存在することおぞましい」/被爆者 米の学生と対話 ハーバード大
- 国の圧力に流されぬ/新潟知事選 池田氏県政語る
- 消費者救済狭めるな/畑野氏 取消権の要件削除要求
- 中小承継支援強化を/笠井氏 消費税増税中止迫る
- 短い工期 事故の遠因/宮本岳志氏 新名神建設実態ただす
- 鉄路存続 責任果たせ/紙氏 北海道の農産物輸送に重要
- 低投票率で現職再選/ベネズエラ大統領選 野党はボイコット
- 大企業４割が最高益/アベノミクスで実質賃金は低迷/３月期決算２４００社 本紙調査
- 依存症対策答えず/北海道苫小牧 カジノ誘致/大門氏ら調査に市側
- 狛江市長のセクハラ 市が認定/副市長の辞職要求を拒否/共産党市議団が批判 「人権侵害 理解せず」
- 難病患者の声聞いて/ＪＰＡが国会請願 制度の改善を/倉林議員あいさつ
- 「加計」面会文書/知事発言の重みを受け止めよ
- きょうの潮流/労働者は使い捨て。昇進も昇給も望めない。３年たてば雇い…