2018年5月18日(金)
- 許すな疑惑にフタ・悪法強行/怒りの声を国会に集中しよう 志位委員長が会見
- 強制不妊手術一斉提訴/３地裁 旧優生保護法 国に賠償請求
- 日弁連・弁政連と共産党懇談/安倍政権の一連の不祥事の根に戦争法の強行が
- 毎日たたかって内閣退陣に/国会前 総がかり行動実行委
- ＴＰＰ関連案 きょう採決狙う/衆院内閣委与党が提案
- ＴＰＰ関連案 さらなる譲歩の危険/笠井氏 日米新協議中止迫る
- ＴＰＰ関連案 本質は多国籍企業の利益追求/塩川氏質問に参考人指摘
- 牛豚経営安定へ法案/６野党・会派が共同提出
- メディア関係者へのセクハラ/「性的関係強要されそうに」４割/アンケート調査 複数回被害９６％
- 日曜版２０日号/“加計ありき”明らか/「あまちゃん」音楽担当の大友良英さん登場
- また「恣意的」資料/田村貴氏 林野庁に撤回求める
- 根拠ない長期収容やめよ/入管センター 藤野氏対策求める
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/必要なのは平和外交/東京・新宿 井上氏ら呼びかけ
- 首相認定 公平さ疑念/田村智氏 修学就業促進法案/参院本会議
- 森林管理法案 廃案に/紙氏 根拠の資料がねつ造/参院本会議
- 日米交渉 国民に打撃/塩川氏 ＴＰＰ１１がベースに/衆院内閣委
- 石炭火発増認めるな/田村貴氏 世界の流れに逆行/衆院環境委
- きょうの衆院強行止める/ＴＰＰ徹底審議を/全国共同行動
- ４野党と懇談 一緒に頑張る/「働き方」法案通させない
- 奄美・沖縄など４島の世界自然遺産/北部訓練場が障害に/勧告機関が評価書
- 柏崎刈羽６・７号許可取り消せ/藤野氏「液状化で前提崩れる」
- 労働時間調査削除/「働き方」法案は撤回以外ない
- きょうの潮流/「また五月です。君よ。わたしに五月を歌えといいますか／…