2018年5月17日(木)
- 「働き方」法案 採決するな/“地獄の苦しみ誰にもさせぬ”/過労死遺族・弁護士ら会見
- 国政私物化、公文書改ざん、日報隠ぺい…/土台揺らぐ安倍政権退陣に共闘勝利、共産党躍進を/名古屋 小池書記局長迎え演説会
- 新潟知事選 池田氏が政策/原発ゼロへ県の責任果たす
- 官用車と虚偽記載か/内閣府幹部出張記録/加計の車使用
- 財務省文書あすまでに/６野党国対委員長が確認
- 政治分野の男女共同参画推進法成立/田村智子議員 選挙制度改革が必要
- エネルギー基本計画見直し/策定過程の情報開示求める/笠井議員
- 同一労働同一賃金言葉なし/高橋議員 「働き方」法案批判
- 無制限譲歩 日米でも/ＴＰＰ１１承認案 穀田氏が批判
- 来年度以降も 連続 負担増/安倍政権が社会保障改悪案提示/“国民皆保険が壊れる” 医師ら批判
- ＧＤＰ年０．６％減/アベノミクス害悪示す
- 新潟県知事選の構図/焦点は原発の再稼働/池田氏「ゼロに向けまず検証」
- 仲卸は「築地がいい」/女将さん会 アンケート調査語る
- 文民統制の原則否定/井上氏 自衛官の暴言問題追及
- 利用者保護担保ない/山下氏 電気通信事業法の改定
- 高齢者救済されない/畑野氏 消費者契約法改定で指摘
- 「圧力一辺倒」転換を/北非核化への対応提案 井上氏
- 残業代ゼロ ありえない/虚偽法案 廃案しかない/国会前 雇用共同アクション
- イスラエル擁護 米孤立/米、大使館移転を正当化/国連安保理 デモ隊への発砲めぐり
- 個人情報侵害の恐れ/岩渕議員 生産性向上法案を批判
- 不公正取引など追及/辰巳議員 下請けの実態示し
- 改憲阻止へ大同団結/法律家と市民が集会/超党派議員含め８０人参加
- 原発固執 ３０年先も/政府審議会 エネ計画案了承/３０年度原子力２０～２２％
- １～３月期ＧＤＰ/マイナス成長が破綻浮き彫り
- きょうの潮流/「権力の暴走」。安保法制＝戦争法が強行採決されたとき、…