2018年4月28日(土)
- 歴史的南北会談 「板門店宣言」に署名/完全な非核化で核のない朝鮮半島を 朝鮮戦争の終結 年内に
- 歴史的な南北首脳会談と「板門店宣言」を心から歓迎する/日本共産党幹部会委員長 志位 和夫
- 衆院本会議で「働き方」法案 審議入り強行/野党と労働者ら抗議
- 志位委員長ら民青役員と懇談/新歓活動で魅力輝く
- 韓国・文在寅大統領と北朝鮮・金正恩委員長の会見（要旨）
- 日曜版４月２９日・５月６日合併号/憲法記念日特集、異常国会リポート/生誕２００年 世界が注目するマルクス
- 福田前次官のセクハラ認定/財務省 調査終了 追加処分なし
- 麻生財務相は辞任を/笠井政策委員長、改めて要求
- 謝罪抜き幕引きさせぬ/６野党 第三者機関調査を提起
- カジノ法案 閣議決定/「規制」大甘、外資呼び込み
- 穀田議員暴露の内部文書/同名文書 新たに３件公表/防衛省 イラク日報３４日分も
- 異常事態放置し、強行重ねる「働き方改革」法案は撤回を/笠井氏が会見で批判
- 「働き方改革」廃案に/労働弁護団が院内集会
- 非常勤は無権利状態/国公労連 均等待遇へ 院内集会
- 「労働安全衛生世界デー」日本も制定を/厚労省前行動
- 生活保護利用者を差別/法改定案 与党などが採決強行
- 人権救済勧告を力に/岩手 レッド・パージ被害者が会見
- エネルギー基本計画骨子案/原発比率２０～２２％「重要な電源」踏襲
- 玄海原発今すぐ止めろ/反原連 官邸前で抗議
- 辺野古 集中座り込み行動 ７００人
- 「働き方」審議強行/異常に拍車かける暴挙許せぬ
- きょうの潮流/韓国の映画やドラマの舞台にもよくなる朝鮮王朝。李氏朝鮮…