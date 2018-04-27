2018年4月27日(金)
- 市民と野党 結束固く/４党書記局長・幹事長がアピール/安倍政権打倒へ 国会前行動
- まともな審議の土台が壊されている/志位委員長が表明 ６野党結束で異常事態打開へ
- 「安倍９条改憲ＮＯ！」３０００万人署名/呼びかけ・賛同 ８５５人に
- きょう南北首脳会談/合意文に署名 発表の見通し
- 「働き方」法案審議入り 与党、きょうにも強行/衆院本会議
- 新党の安保法制政策「注視したい」/国会での共闘「発展できる」/会見で志位委員長
- 国会正常化 責任は与党に/各紙社説が批判/疑惑解明へ“野党要求受け止めよ”
- 弁護士依頼書に「財務相代理人」/セクハラ調査 野党が抗議
- Ｆ１６ 超低空飛行を誇示/風力発電 風車（７８メートル）の下/傍若無人 米軍が動画投稿
- 北朝鮮問題 「平和的解決」求める日本共産党 安倍首相にも直接提起/韓国紙・ＴＶが志位委員長インタビュー
- 安倍政権 詰んでます/とことん共産党 小池さん×立川談四楼さん
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名/政権打倒へ力あわせて 共産党が都内で街頭宣伝/山添・辰巳氏ら
- アマゾン創業者は「優れた経営者」？/まともな賃金払え 独で抗議/残業手当なし 病休でボーナスもなし
- 仏大統領 米議会演説/“多国間主義が必要”/パリ協定など 米国の関与求める
- 生活保護引き下げ中止を/全生連が国会要請
- 辺野古 座り込み整然と/安倍政権の違法工事許さぬ
- 成年年齢下げ 慎重に/民法改正問題 日弁連が学習会
- ５・３憲法集会へ/改憲阻止・内閣退陣の跳躍台に
- きょうの潮流/テレビのワイドショーでコメンテーターが訳知り顔で説いて…