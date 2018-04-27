/志位委員長が表明 ６野党結束で異常事態打開へ

/呼びかけ・賛同 ８５５人に

「安倍９条改憲ＮＯ！」３０００万人署名

「働き方」法案審議入り 与党、きょうにも強行

/各紙社説が批判/疑惑解明へ“野党要求受け止めよ”

国会正常化 責任は与党に

Ｆ１６ 超低空飛行を誇示

/風力発電 風車（７８メートル）の下/傍若無人 米軍が動画投稿