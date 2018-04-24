2018年4月24日(火)
- 異常国会 打開は与党の責任/野党要求に応じよ/小池書記局長が会見
- セクハラ被害者犯罪者扱い/下村元文科相が撤回/「謝罪」しながら人権侵害に居直り
- 共産党７７氏全員当選/地方選 「安倍政権に審判」に共感
- 市川市長に村越氏/千葉 市民と野党の共同、初当選
- 「オール沖縄」は一致結束/小池氏 県知事選へ取り組み訴え
- 福田次官の処分を/セクハラ問題 ６野党が財務省へ要請
- 高橋議員に聞く 「働き方」一括法案/審議入り阻止で野党団結/データねつ造、過労自殺隠しで追い詰める
- 北朝鮮問題 「対話解決」に注目/全国革新懇代表世話人会
- 米軍ヘリ事故 汚染土壌保管に抗議/沖縄 浦添市議会が全会一致
- 沖縄・与那原町長に照屋氏/「オール沖縄」支持広げる
- ＴＰＰ１１ 食と農に打撃/全国共同行動が院内集会
- 英の戦後復興に貢献/カリブ移民不当処遇/メイ首相謝罪 １２カ国に書簡
- 山添氏が若者とトーク 高知・民青/大学生“憲法よくわかった”
- 被害者攻撃 許さない/福田次官のセクハラ問題 国会内で連帯表明集会
- パラシュート訓練中止を/宮本徹議員ら防衛省に抗議
- 国会の異常事態/打開の責任は政府・与党にある
- きょうの潮流/「生まれつき髪が茶色の人に黒染めさせる」「下着の色は白…