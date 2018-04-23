2018年4月23日(月)
- イラク日報/国会報告と食い違い/「火器は１０７ミリロケット」 → 「弾種不明」/「英・日宿営地に射撃」 → 「外に着弾」
- 新しい時代ひらくたたかいと未来社会/志位委員長が記念講演/共産党と大学人のつどい
- 被害者を「犯罪者」扱い/下村元文科相、セクハラ告発に/「福田次官ははめられた」
- マルクス生誕２００周年/志位委員長 講演で強調/理論家・革命家の両面に光が/新しい市民運動の発展と響きあう
- 野党結束し政権追い込む/ＢＳ番組 小池書記局長が出演/森友・加計疑惑究明を
- 怒りの一票 共産党へ/松山市議選告示 田村副委員長訴え/２９日投票
- 「どうする？９条改憲」/愛知 国会議員と市民が公開討論/本村氏ら参加
- 小池晃さん 若者と語る/希望のもてる社会へ/民青東京都委が講演会/大学生ら参加
- 「根源は日米安保条約」/小池書記局長 日本の“自立”議論/ＴＯＫＹＯＭＸ
- 市長セクハラ解明を/狛江市民が集会・署名/東京
- 豊予海峡ルートは無駄/宮本岳志議員が問題提起/大分市で考える会結成
- 運動と論戦が政治動かす/さいたま 共産党障害者後援会が集い/高橋議員報告
- 救済制度 新たに必要/田村貴昭氏 水俣病線引き批判
- 駅の安全 増員が重要/宮本徹氏 ホーム対策徹底を
- 都市再生 住民本位で/山添氏 特措法改定案に反対
- 介護総合事業 対象に/倉林氏 高齢障害者負担減へ
- 安心して暮らせる浜通りに/復興願うつどい開催/福島・楢葉町
- 基地優先のサンゴ移植/名護でシンポ 専門家ら批判
- 豊洲場外市場も迷走/汚染を懸念 「撤退も」/都への要望書に“焦り”
- 「後期医療」の１０年/長生き脅かす痛みを広げるな
- きょうの潮流/日本初の「セクハラ民事裁判」が起こされたのは１９８９年…