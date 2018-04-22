2018年4月22日(日)
- 北朝鮮「核実験場を廃棄」/ＩＣＢＭ試射も中止 金委員長 国際社会と対話姿勢
- 北朝鮮が核実験とＩＣＢＭ発射実験中止、核実験場の廃棄を決定したことに対して志位委員長が談話
- 世論と運動でうそまかり通る政治ただす/ＢＳ番組 志位委員長が発言
- 女性記者 声をあげる/新聞労連集会分散会 セクハラ事例 告発
- 安倍政権への怒り沸騰 賛同２万人超 自民支持者も/安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/北海道苫小牧
- 参院選・統一地方選勝利へ/「安倍政権に退場の審判を」/東京・北区 小池書記局長が訴え
- 首相、靖国に真榊
- イラク派兵日報 自衛官駐在 バスラに砲撃/「非戦闘地域」の虚構浮き彫り/「我々は戦場にいる…」「あとは運次第」
- 深刻な豊洲土壌汚染 仲卸否定の法改悪…/東京 築地移転中止求めシンポ
- なんだっけ/サッカーＷ杯のＶＡＲって？
- 「貧困と格差」市民の力で変えよう/前川前次官ら語り合う/市民連合がシンポ
- イラク「戦闘」隠しか/宮本徹氏、日報破棄再調査を
- 子ども生活底上げを/岩渕氏、国の責任を強調
- 駆け込み利用つかめ/山下氏、「合併特例債」で指摘
- 降灰対策に人も金も/塩川氏、大規模噴火の被害深刻
- 日米首脳会談・北朝鮮問題/ＢＳフジ番組「プライムニュース」 志位委員長、大いに語る
- 銃規制求め全米２６００カ所/高校生ら再び教室飛び出す/私たちが選挙で変える
- 原発ゼロへ踏み出そう/日本原水協がシンポ
- セクハラを許さない/あさか氏 横浜で緊急宣伝
- 断ち切れ石炭火発資金/「アースデイ東京」が開幕
- 辺野古地質報告書 防衛局「黒塗り」なぜ/活断層・軟弱地盤 隠しか/研究者ら「工事中止」求める
- 横田基地 米軍無通告で降下訓練/平和委 パラシュートを確認/周辺の市町が再発防止要請
- 宣伝の党市議に暴行/愛知・豊橋 学生を現行犯逮捕
- 幹部自衛官の暴言/「軍部暴走」の時代逆行許すな
- きょうの潮流/〽同じふるさとの土でありながら／南と北に…