2018年4月20日(金)
- 米大統領 米朝会談成功へ意欲/「新貿易協議」米に有利の危険/日米首脳会談
- 日米首脳会談について/志位委員長が会見
- 柳瀬氏喚問 自公が拒否/６野党、「ゼロ回答」批判、結束確認
- テレ朝「社員が被害」/財務省次官、セクハラ繰り返す
- 次官辞任で済まされない/財務省前 婦団連が緊急抗議
- セクハラ問題 人権踏みにじる財務省対応、最悪・最低/志位氏会見 麻生財務相辞任強く求める
- 幹部自衛官暴言 「絶対許されない」と処分要求/志位氏 “防衛相の擁護は批判されるべきだ”
- 自衛官暴言 問われる文民統制/防衛相陳謝 井上氏が強調
- 研究本部に南スーダン日報存在/宮本徹氏、虚偽答弁の疑い追及
- 財務省 セクハラ許容繰り返す/次官代行も問題発言連発
- 野村不動産への特別指導/東京労働局長 改善報告求めず
- 日曜版２２日号/疑惑“底なし” “ウミ”は首相自身/衝撃大リーグデビュー 大谷選手
- 種子法復活へ法案/６野党が共同提出/食の安全守れ
- 「首相案件」 説明せよ/紙議員 「加計」文書で農水省に/参院委
- 実態見ぬ病床削減策/倉林議員 「地域医療構想」を批判/参院委
- 子どもたちを守りたい/米軍機部品落下 保護者らシンポ開催へ/２９日 沖縄・宜野湾
- 基地周辺住民のＮＨＫ受信料 補助打ち切りなぜ！？/“防音工事しても騒音”/平和委が防衛省に要請
- 個人情報犠牲許せぬ/笠井氏 特措法案など批判
- 住居支援 基準上げを/高橋氏 生活保護めぐり要求
- 移動の権利明記訴え/宮本岳志氏質問 法改正で参考人
- 牛乳異臭問題ただす/山添氏 明治の対応を批判
- 大企業ほど税負担低く/安倍政権で一層 小規模企業と差/政府資料を本紙集計
- 診療報酬改善して/保団連が院内集会
- 犯罪被害補償 遡及を/会が集会 精神・経済的に困窮/山下氏ら参加
- 文書改ざん許さない/赤嶺氏参加 宗教者が院内集会
- 市場機能 一切触れず/築地再開発へ提言案/検討会議協議
- 財務次官 辞任でなく懲戒処分に/参院委 辰巳氏が迫る
- 官房長「職場の外なら“セクハラじゃない”」/衆院委 宮本徹氏が批判
- 次官セクハラ辞任/かばった政権の姿勢問われる
- きょうの潮流/「話せばわかる」とさとす首相を軍人が「問答無用」と撃…