2018年4月19日(木)
- 福田次官が辞意/セクハラ疑惑に反省なし
- セクハラ疑惑 福田次官が辞意/麻生財務相の責任は重大/小池書記局長、辞任求める
- 非核化と平和体制への展望/特派員協会 志位委員長、縦横に語る
- 朝鮮戦争終結に賛意/日米首脳会談でトランプ氏
- 異常事態打開へ４点/６党が政府・与党に要求/野党書記局長・幹事長会談
- 柳瀬氏証人喚問がまともな審議の前提/外国特派員協会で志位氏
- 米山新潟知事が辞職/「信頼裏切りおわびしたい」
- 米山新潟知事が辞職/共闘を大事に発展させる/志位氏表明
- 財務省のセクハラ調査は異常/名乗り出は二次被害/衆院委 塩川氏 「協力」要請批判
- 財務省のセクハラ調査は異常/音声データ鑑定せよ/衆院委 藤野氏「調査方法認めず」
- 野村不動産の過労死解明が前提/衆院委 与党の審議強行で野党会見
- 非核化と平和で協力を/志位委員長がベトナム、シンガポール大使と会談
- 次官辞任で疑惑にふた 許されない/人権無視の麻生財務相も責任重大
- 幹部自衛官の暴言/文民統制 機能不全に
- 財務省のセクハラ調査協力要請/記者クラブが抗議
- お金の心配なく学べる社会に/どう見る「高等教育無償化」/田村副委員長に聞く ４/消費税頼りで財源できぬ
- 財務次官セクハラ疑惑に抗議
- 大学の基幹経費増を/畑野氏「過度な資金競争改めて」
- 「健康食品」被害防げ/倉林氏「全般に情報収集を」
- 雪で倒壊ハウス支援/田村貴昭氏 拡充を求める
- 性犯罪規定で新調査/仁比氏 “再改正へ活用を”
- 治療手遅れ 死亡６３件/無保険など困窮 影落とす/民医連が発表
- いわき避難者訴訟２陣 口頭弁論/「人々の営み奪った」/福島地裁支部 原告が陳述
- 「森友」国有地貸し付け/１５００万円減額 経過改ざん/値引き不要から一変
- 米軍ヘリ２機緊急着陸/熊本空港 同型トラブル続発
- 「森友」黒塗りばかり/大阪府開示 共産党、究明を要求
- 底なしの疑惑拡大/首相の態度自体が不信深める
- きょうの潮流/週を追うごとに参加人数が増え続ける国会前行動…