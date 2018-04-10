2018年4月10日(火)
- 北朝鮮問題 志位委員長、首相と会談/日本政府も「対話による平和的解決」にむけた対応を
- 財務省、虚偽説明依頼認める/理財局長が答弁 森友ごみ“トラック何千台も”
- イラク日報 隠した「戦場の真実」/仁比議員が指摘 “派兵の徹底検証必要”
- 大激動の情勢、共産党の値打ちきわだつ――この党の躍進を/神奈川・決起のつどい 志位委員長が訴え
- 京都府知事選 福山氏得票４４％ 大健闘/当選は西脇氏
- 「森友」虚偽説明 首相夫妻関与疑惑はいよいよ濃厚に/志位委員長が指摘
- 海外派兵の違憲性隠すため/志位委員長 「日報」隠蔽で強調
- 介護サービスの総合事業 市町村４割で事業所撤退/倉林議員に説明
- 核兵器禁止条約参加を要求/意見書 ２３９議会に/全自治体の１割超/日本原水協調べ
- 大阪府議補選 １３日告示/安倍・維新政治に審判/豊中市区 小池氏が山本氏を応援
- 機能不全内閣は総辞職/島根・江津 穀田氏が市議選勝利訴え
- 重大事故 後を絶たず/新名神工事 宮本氏らが現地視察
- オスプレイ配備撤回を/横田基地 宮本氏ら現地調査
- 不記載でも受理 確認/倉林氏 雇用保険でマイナンバー
- 性暴力被害支援拡充を/本村氏 支援センター増設求める
- 障害者の尊厳求める/障全協 省庁と交渉、要望書提出/田村衆院議員あいさつ
- 岩国で着艦訓練準備/米軍文書に明記 政府説明に反する/参院委で仁比議員 撤回・中止求めよ
- 選択的夫婦別姓/国連勧告無視する政府の異常
- きょうの潮流/ライオンとにらめっこ、真冬の寒中水泳や滝行、夜中にたた…