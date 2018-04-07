2018年4月7日(土)
- 非核化と平和体制構築を一体的、段階的に/志位委員長、６カ国に要請
- 「残業代ゼロ」制度狙う/「働き方」法案 閣議決定
- イラク日報 空自にも/３日分 野党議員に提出
- 官邸前「改ざん究明を」
- 京都から日本変えよう/知事選あす投票 福山候補訴え
- ねつ造・隠蔽で二重に根拠が崩壊/「働き方改革」法案 撤回を強く求める/志位委員長が表明
- 空自にもイラク「日報」/「生々しい実態を隠すため」/志位委員長 空自関係者の国会招致要求
- 「日報」隠蔽 「法の支配問われる」/藤野議員 首相責任ただす
- 南スーダン 空自「日報」確認を/野党ヒアリング 本村氏が要求
- 「日報」隠蔽・公文書改ざん…/全容解明は国会責務/与野党国対委員長会談
- 非核化と平和体制構築を一体的、段階的に/――関係６カ国への要請/日本共産党幹部会委員長・衆議院議員 志位和夫
- 原爆症認定基準 改善早く/日本被団協など５団体 共産党に要請
- 野村不動産の過労死 公表せよ/高橋議員 勝田局長をただす
- 「どう喝」撤回も過労死は認めず/参院厚労委で勝田局長
- 石材 想定は陸上運搬/辺野古新基地 環境保全図書と差異/赤嶺氏に回答
- 米管理下で試験飛行/本村氏 名古屋空港の使用批判
- ２倍分賠償 半数以下/岩渕氏「東電は基準を示せ」
- 農地の多面性ゆがむ/田村氏 植物工場促進を批判
- 生産性向上特別措置法案など 笠井議員の質問/衆院本会議
- 原発講演に国が圧力/北海道経産局 問題点指摘の内容 変更迫る/ニセコ町の高校行事で
- ＣＶ２２首都・東京に/国民の安全脅かす配備やめよ
- きょうの潮流/厚生労働省データ、森友学園、イラク日報…。安倍政権の下…