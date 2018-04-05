2018年4月5日(木)
- オスプレイ横田配備/米側、３月１６日通報/宮本徹議員追及 日米、３週間情報隠ぺい
- オスプレイ横田配備/周辺住民 「家に落ちたら…」/横浜ノース・ドックで陸揚げ
- 去年３月「日報」確認/陸自イラク派兵 稲田防衛相（当時）に報告せず
- 私大新入生 借入額が過去最高/家計負担「重い」９割超/東京私大教連
- 「働き方改革」断念迫る/高橋氏、労働局長暴言を批判/衆院厚労委
- 赤旗名人戦/１１月１０・１１日に全国大会
- 開示請求後にデータ更新/防衛省内部文書 改ざん否定せず/宮本徹議員質問
- 安倍政権に怒りの２票/市田氏 福山知事候補・西山府議補選候補必勝訴え/京都・伏見
- 虚偽、捏造政治に終止符を/穀田国対委員長が会見
- 価値判断押し付け批判/畑野議員 前川氏授業調査を追及
- もうけ本位の大開発/国際観光旅客税法案ただす/山添議員
- オスプレイ 横田配備 撤回求めよ/公表引き延ばし 反対運動対策か/関係両省聞き取り 党国会議員ら抗議
- 自衛隊員の命守る保障/東京・台東 共産党が署名訴え
- 「横田へ飛ばすな」/横浜市長に党市議団要請
- 被災者家賃 支援継続を/高橋氏質問 自治体の減免に差
- 決定過程なぜ明かさぬ/笠井氏質問 高速炉開発方針ただす
- 政府の説明は発表当日/オスプレイ配備 安全より米軍
- 警察盗聴 通話９割犯罪と無関係/請求全てに裁判所が令状 １７年/チェック機能せず
- 森友への国有地格安売却/国交省の責任追及/衆院委 宮本岳志議員
- カジノ実施法案/何が「世界最高水準の規制」か
- きょうの潮流/きょうは清明。若葉が萌え、花が咲き、鳥たちが歌うように…