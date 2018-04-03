2018年4月3日(火)
- イラク派兵「日報」あった/資料要求に「ない」一転 防衛省が国会欺く
- 防衛省 同名文書が「三つ存在」/穀田議員暴露の文書 改ざん疑惑さらに
- 労働局長が謝罪・撤回 ６野党が批判/報道機関に「是正勧告しても」発言
- 放送法４条撤廃「言語道断」/小池書記局長が厳しく批判
- 労働局長「報道機関に是正勧告」/どう喝許しがたい 小池氏会見
- 「不正受給」としない場合も/生活保護 収入未申告でも/田村氏が質問 見直し要求実る
- 文科省は「不当な支配」/前川氏授業調査 畑野氏が追及/衆院文科委
- 内閣人事局の廃止要求/幹部人事一元管理 塩川氏が批判/衆院内閣委
- 全公害患者の救済を/改正健康被害補償法が成立/参院環境委で武田氏が要求
- 「森友」国会で解明を/ＢＳ番組 宮本議員が主張
- 福島・いわき 大規模風力発電計画/中止勧告を申し入れ 「友の会」が経産・環境両省に/岩渕・武田両氏が同席
- 道徳教科書の出版社と韓国ヘイト本出版社 代表者同じ
- 辺野古座り込み再開/新基地ノー認めさせるまで
- 安倍内閣は総辞職を/森友問題 前川、寺脇氏迎え集会/大阪・豊中
- 短観２年ぶり悪化/大企業利益頼みの行き詰まり
- きょうの潮流/今日、めでたく日本は独立しました―。周りでお祝いの万歳…