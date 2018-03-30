2018年3月30日(金)
- 非核化と平和体制構築を一体的に/中朝首脳会談と今後の関係国の協議について/志位委員長が談話
- ＰＫО 「先制的殺傷」容認/陸自文書に明記/戦争法施行２年 自衛隊 武器使用基準拡大の危険
- 昭恵氏らの喚問へ結束強める/野党６党 国会内で院内集会
- 予算委で真相究明を 野党結束と市民運動が決定的/公文書改ざん 志位委員長が表明
- ６野党院内集会/小池書記局長のあいさつ
- 改ざん問題の麻生氏発言/重大性を全く理解していない/志位委員長が批判
- 辰巳氏 メモ・文書全文提出を/昭恵氏関与解明に必須/参院財金委
- 子どもの生活底上げ法案/衆院 ６野党が共同提出
- 企業主導の保育批判/田村氏 子育て支援法改定に反対/参院内閣委
- 衆院 憲法審査会開くな/野党幹事懇で一致
- 「ブラック校則」は人権侵害/理不尽な指導の背景に文科省通知あり/参院委で吉良氏 「撤回を」
- 日曜版４月１日号/証人喚問で深まる森友疑惑/大学生活スタート―新入生特集
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/森友問題真相解明を/新宿駅前 安倍政権に改憲資格なし/本村、仁比議員ら宣伝
- 「女性自立支援法」制定を/全婦連が共産党に要請
- 民間委託推進を批判/山下氏 学校用務員を例に
- 種子法廃止後ただす/紙議員 政府の姿勢は無責任
- 医師の過労死を防げ/倉林氏 抜本的な増員を要求
- 「乗合拒否」させるな/大門氏 損保業界への指導迫る
- 南北・米朝会談を歓迎/米平和活動家ら ３首脳に公開書簡/核問題解決へ一致点追求を
- 核兵器禁止条約 ベネズエラが批准
- 機密費 領収書なし５６億円 安倍政権の５年/識者「異常だ」「根本的見直しを」
- 年金の過少支給/国民の受給権守る姿勢がない
- きょうの潮流/「不思議なことが起きている」。日本のエネルギー政策の中…