2018年3月29日(木)
- 参院予算委で 小池氏 さらなる喚問要求/森友真相解明これから 「証言拒否で疑惑深まった」
- 金正恩氏 訪中し習主席と会談/「非核化に尽力」表明
- 国会前に１１００人/真実 明らかになるまで行動
- 参院本会議で１８年度予算成立/仁比議員が反対討論 “暮らし削減と大軍拡”と批判
- 昭恵氏ら喚問と集中審議を/きょう６野党 院内集会/国対委員長会談
- 佐川氏 隠ぺい意図/辰巳氏 「暗黙の提示」否定できず
- 政治家関与疑惑深まる/大門氏 財務省「忖度」の可能性
- 証言に「根本的矛盾」/仁比氏 改ざん問題をただす
- 論戦ハイライト/「森友」幕引き許さない 安倍政権を追撃/二重三重の疑惑隠ぺい/参院予算委 小池書記局長が追及
- 賃料めぐりトラブルに「サブリース」注意喚起/宮本徹議員要求実る/消費者庁・国交省
- 幕引きだめ/国会前 怒りの行動/森友究明 政権退陣
- 隠しているのは「首相夫妻」/予算委開催求める/ＢＳで宮本岳氏
- 隠しているのは「首相夫妻」/関係者喚問さらに/ＢＳで宮本徹氏
- 中高生妊娠 懲戒だめ/田村智氏 「保護と教育こそ」
- 司法取引 危険に警鐘/藤野氏 「対象１２０は共謀罪も」
- 営農再建へ踏み込め/紙氏 「大雪害に９割助成を」
- 米海軍事故続き深刻/井上氏 「事態の是正求めよ」
- 年金 委託業者のデータ入力ミス/委託推進見直し要求/高橋氏「職員自身がやれる」/衆院委
- 年金 委託業者のデータ入力ミス/減額７３万人の可能性/倉林氏 全対象者控除求める/参院委
- 「沖縄に核」発言/非核三原則揺るがす重大問題
- きょうの潮流/低すぎる生活保護費は憲法２５条(生存権)違反―。岡山県の重…