2018年3月27日(火)
- 「沖縄に核」発言 米側に資料開示求めよ/非核三原則揺るがす重大事態/参院予算委 井上議員
- 森友問題 昭恵氏「影響力」 首相認める/改ざん 官邸指示否定できず/参院予算委 辰巳議員
- 年金過少支給 ２０億円に/委託先の入力ミス １０万４千人/機構 ずさん運営
- 佐川氏の証人喚問は「疑惑解明の入り口」/小池書記局長が会見
- 改ざん糾明 内閣総辞職/アピール発表 全国革新懇が代表世話人会/志位委員長出席
- シリーズ 憲法の基礎/米ソ冷戦 日本を「防壁」に
- 論戦ハイライト 参院予算委 井上議員/外相、発言否定できず/日本政府が核削減反対
- 論戦ハイライト 参院予算委 辰巳議員/昭恵氏の関わり能動的/森友疑惑 証人喚問を要求
- リストラから雇用守れ/電機・情報ユニオンが省庁要請 「３８万人もの被害者いる」/高橋・岩渕議員が同席
- 干拓農地 深刻な被害/長崎・諫早 田村議員ら現地調査
- 「森友」真相明らかにして/「小池さんは思いを代弁」/北海道 熱気の党演説会 参加者ら口ぐち
- 石炭火発の見直しを/インドネシア援助 井上議員質問/参院ＯＤＡ特別委
- 「銃規制」の声 米議員動かす/「命のための行進」が影響/反対議員 「立場変えねば」
- 核兵器禁止条約 パレスチナが批准/７カ国目
- 日本ＩＢＭ「ロックアウト解雇」裁判/原告１１人全員が和解/東京高裁
- 「水陸機動団」発足/海外“殴り込み”に道開く危険
- きょうの潮流/「浅見光彦」は亡くなった内田康夫さんが生み出した名探偵…