2018年3月25日(日)
- 介護保険料 ８割超で増額/５２政令市・県都 本紙調べ
- 福山氏勝利で京都から日本の政治を変えよう/知事選 小池書記局長が応援
- 介護保険料 国の責任で抜本改善を/制度の矛盾鮮明
- 佐川氏喚問の焦点 公文書改ざんなぜ/国有地値引きの政治圧力、解明を
- 核搭載可能米Ｂ５２と空自機/共同訓練中止求める/穀田衆院議員
- 「森友」問題 「新たなゴミ」の根拠/検査院「確認できず」/辰巳参院議員
- 国民主権踏みにじる/公文書管理法の趣旨示し/藤野衆院議員
- 口裏合わせ職員を証人に/国交・財務両省に質問/山添参院議員
- 「森友」・党名・自衛隊・北朝鮮…日本の未来語った/市田副委員長迎え集い/兵庫・高砂
- 地域の活性化で提起/宮本岳氏「地方自治体支援を」
- 深刻な引き下げ競争/大門氏「法人税減税改めよ」
- 本土も沖縄も「ノー」/紙氏「米軍基地依存ゼロに」
- 建設予定地に活断層/赤嶺氏「沖縄新基地中止を」
- 破損の恐れ隠す体質/武田氏「柏崎刈羽動かすな」
- 高年収でも過労認定/高橋氏「高プロも断念せよ」
- ＡＶ拡散は人権侵害/仁比氏に法相「緊急課題だ」
- 伊藤詩織さん ＮＹで性暴力根絶訴え/「Ｗｅ Ｔｏｏ」私たちは一緒
- ＪＲ東海の責任追及/リニア談合事件で山添議員
- 森友疑惑 近畿財務局/交渉記録 以前は保存/ＯＢ証言 本省幹部に配布も/１年未満廃棄のルールなし
- 玄海原発再稼働/不安を置き去り 強行許されぬ
- きょうの潮流/東京でも桜が満開になりました。近所の桜並木も花ざかり。…