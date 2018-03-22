2018年3月22日(木)
- 近畿財務局内で「安倍事案」/関係者証言 「森友」疑惑発覚 昨年２月以降/首相夫妻関与「常識」
- １万２０００人「原発ゼロへ」/東京 全国集会 安倍政権倒そう
- 若者ら「９条守ろう」/東京・新宿駅前 熱く訴え
- 国民と野党結束で安倍内閣退陣を/米山県政支える議席必ず/新潟・長岡 小池書記局長迎え集い
- ９条改憲案に 異論・慎重論/２項維持・自衛隊明記「論理的でない」「いま大事なのは政治への信頼回復」/自民党総務会
- 出国税 観光立国に逆行/宮本岳議員 ＩＲの財源か追及
- 改ざん文書/菅氏の黙認重大/参院内閣委 田村氏が責任追及
- 自民９条改憲/七つの条文案 すべて２項空文化
- 佐川氏喚問、たたかいの大きな成果/国民欺く内閣総辞職を/滋賀 山下副委員長が国会報告
- 改ざん、民主主義の破壊/穀田氏 福山知事候補勝利へ全力/京都
- みなし仮設 延長不許可相次ぐ/どこに行けばいいのか/熊本地震２年を前に
- 徳島病院存続求める/仁比・白川氏ら、国に要請
- 米Ｆ１６燃料タンク事故１カ月/緊急手順“爆弾”投棄も マニュアルに明記/人口密集地避ける規定なし
- 早急な行政指導を/シェアハウス投資 宮本徹氏が要求/衆院財金委
- 「黒田日銀」２期目/破綻した政策続けるのは有害
- きょうの潮流/良き指導者とのめぐり合いは人生を大きく左右します。学校…