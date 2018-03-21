2018年3月21日(水)
- 森友公文書改ざん/佐川前局長 ２７日に証人喚問/参院予算委議決 衆院でも実施へ
- 貸付料 森友に事前伝達/辰巳議員、籠池氏のメモ示し告発/参院予算委
- 米との核兵器共有も言及/参院外交防衛委井上議員が批判/０９年駐米公使 非核三原則の否定
- 自民議員圧力 文科相認める/前川氏授業 市教委への質問 事前に修正
- 政治の関与・圧力語れ/穀田国対委員長が会見
- 徹底調査・内閣総辞職せよ/市民ら 財務省前で緊急行動
- 自民調査会/空母・Ｆ３５Ｂ 保有を提言/違憲の敵基地攻撃能力
- 核貯蔵庫容認 事実か/赤嶺議員 外相「公式記録ない」/衆院安保委
- 佐川氏１人の責任か/大門議員 麻生氏「重く受け止め」/参院財金委
- ぜんそく患者が増加/田村貴議員 新救済制度を/衆院環境委
- 小川原湖 尽きない不安/米軍機タンク投棄１カ月/訓練見上げ「漁再開しても…」
- 国保料統一化を追及/参院委 都道府県化で山下氏
- ＢＳ番組に小池書記局長/昭恵氏を特別視/証人喚問は不可欠
- 年金の申告書分かりやすく/厚労相「改めて送付」/参院予算委で倉林氏に答弁
- 市民と野党 倒閣スクラム/森友問題 国会内集会
- 辺野古 ７日ぶり搬入強行/住民抗議
- ロシア大統領再選/核で対抗と併合誇示の危うさ
- きょうの潮流/保守政党の総裁選で巨額の買収費がばらまかれる。それを穴…