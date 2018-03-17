2018年3月17日(土)
- 森友公文書 首相進退答弁 改ざんに影響/辰巳氏追及に 理財局長否定せず/参院予算委
- 抗議１万人超/官邸・国会前「安倍は辞めろ」
- 文科省 前川氏授業で圧力/名古屋 公立中に報告要求/録音・録画の提出執ように
- 異常な教育への介入/文科省圧力 笠井政策委員長が批判
- 「歴史的犯罪行為だ」/公文書改ざん 山下副委員長追及
- 論戦ハイライト/「昭恵氏隠しの改ざん」/参院予算委 辰巳議員が「森友疑惑」追及
- 流出仮想通貨ＮＥＭ/半分近く換金か
- サラリーマン増税だ/所得税法改定案 富裕層の課税強化を/参院本会議 山下副委員長
- ワタミ創業者 一部謝罪/過労死遺族に「働くの悪いことか」/公聴会での発言
- 学童保育 処遇改善こそ/職員配置基準 緩和を批判/衆院委・宮本氏
- 追跡 仮想通貨ＮＥＭ/手法変え続く送金/１日２０００万枚の日も
- 安倍政権 異常な体質/前川氏授業に文科省介入 辰巳氏批判
- 国・東電に４度賠償命令/原発訴訟 東京地裁も断罪/「自主避難は合理的」
- 自民党９条改憲案/危険この上ない狙いは明らか
- きょうの潮流/何の気なしに見ていたパラリンピック中継に、思わずくぎ付…