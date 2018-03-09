2018年3月9日(金)
- 森友文書「改ざん」疑惑/財務省、「改ざんなし」と言えず/６野党抗議 追及へ結束
- 森友文書「改ざん」疑惑 事実なら「総辞職に値」/志位委員長が会見
- 原発ゼロ法案 共同提出へ/共産・笠井氏と立民・長妻氏が確認
- 「選択的夫婦別姓」実現へ/超党派議員ら集会/志位氏あいさつ
- 「法案実現へ、野党共闘の柱に」 原発ゼロ法案で志位氏
- 国際女性デー中央大会/「働き方改革」「安倍改憲」止めよう
- 日本政府は対話に積極的に関与を/南北合意 志位委員長が強調
- 国会と国民愚弄する政府/６野党、真相解明へ合同集会
- 森友文書「改ざん」疑惑 ６野党の合意文書
- 共産党が緊急宣伝/市民と野党の共闘で取り組む/東京・新宿
- 国会に多様な民意を/政治分野の男女均衡求め集会
- シェアハウス投資/不払い解決求める/被害者の会 国会議員らと懇談
- 「ニュース女子」 人権侵害/ＢＰＯ委 東京ＭＸに勧告
- 被災者支援 国の責任で/東日本大震災７年 災対連が総会/田村貴・武田両議員ら出席
- 空襲被害救済/民間人 なぜ放置/「もう待てぬ」 空襲連が国会内集会
- 「いずも」とＦ３５Ｂ/「攻撃型空母」保有検討やめよ
- きょうの潮流/高知県大川村は人口４００人、離島を除く日本で一番小さな…