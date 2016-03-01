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日本共産党

2018年3月2日(金)

３～４月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【４月１５日告示、２２日投票】

◆秋田県にかほ市１８（２減）

　佐々木春男６８現

（前回当選１）

◆宮城県気仙沼市２４

　秋山善治郎６９現

（前回当選１）

◆栃木県栃木市３０(4減)

　白石みきお６３現

　川上ひとし６１新

（前回当選１）

◆栃木県下野(しもつけ)市１８

　ごのへ豊弘５７新

（前回当選０）

◆栃木県那須烏山市１７（１減）

　平塚ひでのり６３現

（前回当選１）

◆群馬県伊勢崎市３０

　北島　元雄６５現

　はせだ公子５９現

（前回当選２）

◆埼玉県久喜市２７(3減)

　杉野おさむ６６現

　渡辺まさよ５６現

　石田としはる７０現

　へいま益美６３現

（前回当選４）

◆埼玉県秩父市２２

　出浦あきえ５６現

　山中すすむ６９現

　桜井ひとし３２新

（前回当選３）

◆山梨県甲斐市２２

　松井ゆたか６８現

　谷口　和男６３新

（前回当選２）

◆長野県中野市２０

　阿部みつのり６７現

　まつき純子６０新

（前回当選２）

◆長野県伊那市２１

　柳川ひろみ５７現

　飯島みつとよ６６現

　馬場たけし４１新

（前回当選３）

◆新潟県三条市２２（４減）

　小林　　誠５８現

　坂井　良永６８現

　西沢　慶一７７元

（前回当選３）

◆静岡県藤枝市２２

　大石のぶお８０現

　石井みちはる５０現

（前回当選２）

◆大阪府河内長野市１８

　にわ　　実６３現

　宮本さとし６３現

　だばなか大介４６現

　仲川まなぶ４２新

　原　れきし４０新

（前回当選５、現有議席４）

◆兵庫県たつの市２２

　堀　ゆずる６７元

（前回当選０）

◆奈良県御所（ごせ）市１３（２減）

　いくかわ真也３８現

　川本まさき６５新

（前回当選２）

◆奈良県宇陀(うだ)市１４

　八木かつひこ６５現

（前回当選１）

◆和歌山県海南市２０（２減）

　岡　　義明６２現

　橋爪美恵子６０現

　瀬藤　幸夫６４新

　和歌真喜子５９新

（前回当選４）

◆広島県府中市２０

　岡田たかゆき６１新

（前回当選１）

◆山口市３４

　西村よしかず６８現

　大田たける４４現

　尾上より子４９現

（前回当選３）

◆山口県萩市２０

　宮内きんじ５８現

　いがらし仁美５６現

（前回当選２）

◆高知県土佐市１６

　村上　信夫５４現

（前回当選１）

◆福岡県小郡市１８

　小坪てるみ５３新

（前回当選１）

◆福岡県うきは市１４（１減）

　いわぶち和明６５現

（前回当選１）

◆大分県臼杵（うすき）市１８

　広田せいじ７０新

（前回当選１）

◆熊本県宇城(うき)市２２

　ごとう映司７４現

（前回当選１）

◆宮崎県西都（さいと）市１８

　かりの保夫７０現

（前回当選１）

◆鹿児島県姶良（あいら）市２４

　堀　ひろ子６８現

（前回当選２）

◆鹿児島県鹿屋（かのや）市２８

　柴立　豊子６７新

（前回当選１）

【１７日告示、２２日投票】

◆栃木県那珂川町１３（２減）

　川俣よしまさ６８新

（前回当選１）

◆群馬県みなかみ町１８

　林のぶゆき６８現

（前回当選２）

◆埼玉県上里町１４

　くつざわ幸子６２現

（前回当選１）

◆千葉県長生（ちょうせい）村１６

　関　かつや５９現

　塩谷のりみち７４新

（前回当２）

◆長野県小谷（おたり）村１０

　曽根原恵子６８現

（前回当選１）

◆三重県南伊勢町１４

　岡田　和夫６３前

　手塚　征男７３前

（前回当選２）

◆兵庫県佐用町１４

　平岡きぬえ６３現

　金谷　英志６０現

　児玉まさよし６９新

（前回当選２）

◆奈良県東吉野村８

　くり　幸雄７４現

（前回当選１）

◆和歌山県日高川町１２

　原　　孝文６２現

　山本　喜平６３現

（前回当選２）

◆島根県津和野町１２

　寺戸まさ子５６現

（前回当選１）

◆徳島県美波（みなみ）町１２

　中川なおき６６現

（前回当選１）

【２２日告示、２９日投票】

◆岩手県八幡平（はちまんたい）市２０（２減）

　米田さだお７１現

　高橋えつろう６４現

　斉藤たかお６０新

（前回当選３）

◆松山市４３

　小崎　愛子６０現

　杉村　ちえ４１現

　いのもり春枝６８新

（前回当選２）

【２４日告示、２９日投票】

◆和歌山県上富田（かみとんだ）町１２

　九鬼裕見子６９現

　吉本　和広５９新

（前回当選１）


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