2018年3月2日(金)
３～４月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【４月１５日告示、２２日投票】
◆秋田県にかほ市１８（２減）
佐々木春男６８現
（前回当選１）
◆宮城県気仙沼市２４
秋山善治郎６９現
（前回当選１）
◆栃木県栃木市３０(4減)
白石みきお６３現
川上ひとし６１新
（前回当選１）
◆栃木県下野(しもつけ)市１８
ごのへ豊弘５７新
（前回当選０）
◆栃木県那須烏山市１７（１減）
平塚ひでのり６３現
（前回当選１）
◆群馬県伊勢崎市３０
北島 元雄６５現
はせだ公子５９現
（前回当選２）
◆埼玉県久喜市２７(3減)
杉野おさむ６６現
渡辺まさよ５６現
石田としはる７０現
へいま益美６３現
（前回当選４）
◆埼玉県秩父市２２
出浦あきえ５６現
山中すすむ６９現
桜井ひとし３２新
（前回当選３）
◆山梨県甲斐市２２
松井ゆたか６８現
谷口 和男６３新
（前回当選２）
◆長野県中野市２０
阿部みつのり６７現
まつき純子６０新
（前回当選２）
◆長野県伊那市２１
柳川ひろみ５７現
飯島みつとよ６６現
馬場たけし４１新
（前回当選３）
◆新潟県三条市２２（４減）
小林 誠５８現
坂井 良永６８現
西沢 慶一７７元
（前回当選３）
◆静岡県藤枝市２２
大石のぶお８０現
石井みちはる５０現
（前回当選２）
◆大阪府河内長野市１８
にわ 実６３現
宮本さとし６３現
だばなか大介４６現
仲川まなぶ４２新
原 れきし４０新
（前回当選５、現有議席４）
◆兵庫県たつの市２２
堀 ゆずる６７元
（前回当選０）
◆奈良県御所（ごせ）市１３（２減）
いくかわ真也３８現
川本まさき６５新
（前回当選２）
◆奈良県宇陀(うだ)市１４
八木かつひこ６５現
（前回当選１）
◆和歌山県海南市２０（２減）
岡 義明６２現
橋爪美恵子６０現
瀬藤 幸夫６４新
和歌真喜子５９新
（前回当選４）
◆広島県府中市２０
岡田たかゆき６１新
（前回当選１）
◆山口市３４
西村よしかず６８現
大田たける４４現
尾上より子４９現
（前回当選３）
◆山口県萩市２０
宮内きんじ５８現
いがらし仁美５６現
（前回当選２）
◆高知県土佐市１６
村上 信夫５４現
（前回当選１）
◆福岡県小郡市１８
小坪てるみ５３新
（前回当選１）
◆福岡県うきは市１４（１減）
いわぶち和明６５現
（前回当選１）
◆大分県臼杵（うすき）市１８
広田せいじ７０新
（前回当選１）
◆熊本県宇城(うき)市２２
ごとう映司７４現
（前回当選１）
◆宮崎県西都（さいと）市１８
かりの保夫７０現
（前回当選１）
◆鹿児島県姶良（あいら）市２４
堀 ひろ子６８現
（前回当選２）
◆鹿児島県鹿屋（かのや）市２８
柴立 豊子６７新
（前回当選１）
【１７日告示、２２日投票】
◆栃木県那珂川町１３（２減）
川俣よしまさ６８新
（前回当選１）
◆群馬県みなかみ町１８
林のぶゆき６８現
（前回当選２）
◆埼玉県上里町１４
くつざわ幸子６２現
（前回当選１）
◆千葉県長生（ちょうせい）村１６
関 かつや５９現
塩谷のりみち７４新
（前回当２）
◆長野県小谷（おたり）村１０
曽根原恵子６８現
（前回当選１）
◆三重県南伊勢町１４
岡田 和夫６３前
手塚 征男７３前
（前回当選２）
◆兵庫県佐用町１４
平岡きぬえ６３現
金谷 英志６０現
児玉まさよし６９新
（前回当選２）
◆奈良県東吉野村８
くり 幸雄７４現
（前回当選１）
◆和歌山県日高川町１２
原 孝文６２現
山本 喜平６３現
（前回当選２）
◆島根県津和野町１２
寺戸まさ子５６現
（前回当選１）
◆徳島県美波（みなみ）町１２
中川なおき６６現
（前回当選１）
【２２日告示、２９日投票】
◆岩手県八幡平（はちまんたい）市２０（２減）
米田さだお７１現
高橋えつろう６４現
斉藤たかお６０新
（前回当選３）
◆松山市４３
小崎 愛子６０現
杉村 ちえ４１現
いのもり春枝６８新
（前回当選２）
【２４日告示、２９日投票】
◆和歌山県上富田（かみとんだ）町１２
九鬼裕見子６９現
吉本 和広５９新
（前回当選１）