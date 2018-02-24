2018年2月24日(土)
- 裁量労働制の再調査と佐川長官ら証人喚問を/６野党が結束 合同院内集会/小池書記局長「心一つに頑張りぬく」
- ６野党要求「働き方改革」法案提出断念せよ/森友・加計証人喚問 与党「週明けに回答」/書記局長・幹事長会談
- 全自衛隊機飛ばすな/佐賀 神埼市議会が意見書 全会一致
- 労働時間データねつ造 政府の言い分次々崩壊/裁量労働拡大ありき
- 米軍機の飛行停止を/衆院予算委 赤嶺氏が要求
- 野党合同院内集会 小池書記局長の発言
- 豪雪の原発避難困難/藤野氏 車両動けず計画は空論
- 日印原子力協定 参考人から懸念/武田参院議員に
- シリーズ 憲法の基礎/侵略に反省 平和への貢献決意
- カジノ前提 依存症対策批判/ＢＳ番組 辰巳議員が議論
- 無期転換ルール徹底を/井上・本村氏が労働局要請 愛知
- ＩＴ企業 税逃れ防げ/宮本徹議員 政府に独自策求める/衆院財金委
- ビラ禁止看板 違法/神奈川の駅前 撤去相次ぐ/自治体「法的根拠なし」 自由法曹団支部の指摘に
- 出た 厚労省地下 ３２箱/６野党調査 裁量労働制 捏造データ原票
- 裁量労働偽データ/法案提出への固執は通用せぬ
- きょうの潮流/ことし生誕９００年とされる人が２人。平清盛と西行です。…