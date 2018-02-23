2018年2月23日(金)
- 調査・真相究明は急務/虚偽データ 新たに１１７件/裁量労働制問題 厚労相認める さらに増加も
- 「働き方改革」 法案は提出断念を 首相自身の責任も重大/志位委員長が会見
- 核兵器禁止条約 英上院で討論「明るい兆し」
- 安心できる保育園を/父母ら 与野党議員に要望書/田村副委員長応対
- 平昌発 鼓動 重ねた努力 国境超えた熱意/女子追い抜き 金
- 「教育」「合区」の自民改憲案/「９条改憲」に道ひらく党略の極み 憲法原理に反する内容/志位氏が批判
- 自治体の財政需要把握を/本村議員 地方財源確保を要求
- “総理・官邸奉仕”を正当化/人事一元化 塩川氏質問に人事官
- 生活保護削減は強引/参院調査会 岩渕氏質問に参考人
- 声上げ復興を前へ 被災者・自治体と思い一つ/東日本大震災７年 小池書記局長らの調査
- 残業月１００時間未満でも過労死/政府の上限案 企業免罪/衆院予算委で高橋氏 提出方針撤回求める
- 日曜版２５日号/反響 差額ベッド料払わず助かった/『君たちはどう生きるか』を読む
- 大型開発より教育・福祉/２５日投票 東京・町田市長、市議選 小池書記局長訴え
- 平和守る宮良氏勝利を/沖縄・石垣市長選 総決起大会開く
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名/平和の願い託して/東京・新宿 共産党議員が宣伝
- 税収空洞化が深刻に/衆院財金委 宮本徹議員が追及
- 職場復帰・再雇用早く/日航不当解雇 国民共闘が運動方針/宮本・山添両議員が参加
- 学費減へ助成増こそ/私大教連が院内集会
- “銃いらぬ”高校生 州都へ/フロリダ州 米乱射事件現場からバスで６５０キロ/各地で連帯デモ
- 社会保障は人権、財源はある/全日本民医連総会始まる
- ４月復職 保育園決まらず/母親ら会見 認可園増やして
- 豪雪 農家の被害深刻/藤野議員 支援拡充し速やかに/衆院予算委
- Ｆ１６のタンク落下/事故続発の米軍機を飛ばすな
- きょうの潮流/新聞のカラー面を指でちぎり、紙に貼って絵を描く「新聞ち…