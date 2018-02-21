2018年2月21日(水)
- 米軍Ｆ１６ 湖にタンク投棄/離陸直後 エンジン出火/青森・三沢基地 シジミ漁船から２００メートル
- 復興長期化 国は支援を/東日本大震災７年 小池書記局長ら岩手入り/紙・岩渕 両議員同行
- 裁量労働制/偽りのデータに抗議/衆院予算委で高橋氏 法案提出断念迫る
- 平昌五輪 日本女子は６位 アイスホッケー
- 医師への時間外労働 上限規制猶予/長時間労働放置するのか/衆院予算委 高橋氏
- シリーズ 安倍９条改憲 日本に何をもたらすか/「攻撃的」兵器の「制約」 自衛隊明記で“突破”
- 処遇改善に資する運用を/非正規地方公務員の新制度 本村氏要求/衆院総務委
- 基地が沖縄経済阻害/参院委派遣委員 翁長知事と面談
- 成田空港機能強化案/運用時間拡大やめて/住民ら国交省に署名提出
- ネット番組「大門ゼミ」/北朝鮮問題を解説
- 米軍Ｆ１６、燃料タンク投棄 小川原湖/湖面に水柱 鼻突く油臭/休漁 “収入断たれる”
- かえでの森こども園不当解雇/保育士が全面勝訴/熊本地裁
- 医療・介護の新報酬/現場の疲弊さらに広げるのか
- きょうの潮流/長時間残業する人は１人もいなかった。みんな平日の夜や週…