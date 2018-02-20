2018年2月20日(火)
- 裁量労働制拡大、前提崩れる/比較は「不適切」厚労相認める/６野党ヒアリング
- 安倍首相の責任重大 法案提出断念せよ/裁量労働制データ捏造で小池書記局長が批判
- 教員定数増で負担減を/畑野議員 指導要領改訂でコマ数増/衆院予算委
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名/宗教者らキックオフ/対話広げ世論つくろう
- 「子どもの下校まで自由な時間はない」「休み時間は教師の休憩時間ではない」/畑野氏、教員の悲鳴代弁/衆院予算委
- デモ参加者を「普通じゃない」/麻生財務相が暴言
- パリ協定の意義で江守参考人“化石燃料卒業の決意”/参院調査会で武田氏が質問
- シリーズ 憲法の基礎/戦力不保持 徹底的な軍事否定
- “ねつ造”データで「働き方改革」/一般労働者→最長の残業時間/裁量労働者→１日の労働時間
- 米機騒音（６０デシベル以上）、４２８回増/防衛局測定 ヘリパッド完成後/沖縄・高江
- 核兵器廃絶こそ理性的政策/抑止力論は人類敗北の賭博/ミュンヘン安保会議 ＩＣＡＮ事務局長が訴え
- 音響信号機を全国に/視覚障害者団体が各省庁要請/“赤青わからず渡ったとき車は止まるのか”
- 生活保護 電話相談 傷病で困窮多数/「車あるから」「家族の援助得よ」/申請阻む“水際作戦”の実態/全国青年司法書士協議会
- 世論盛り上げ改憲阻止/国会前「政権倒そう」広がる輪
- 首相が言う「国の形」/侵略戦争の反省が欠落の危険
- きょうの潮流/あまりにも、ひどすぎませんか。「不毛だ」「選挙目当て」…