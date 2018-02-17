2018年2月17日(土)
- 確定申告初日 全国で １５００人国税庁囲む/森友・加計 怒りの一揆/資料廃棄通用しない 佐川長官やめろ
- 高齢社会対策大綱 公的年金削減が前提/支給開始７０歳超も
- 中期防 調達額が大幅増 軍拡が暮らし圧迫/衆院委で宮本徹議員が追及
- 共産党国会議員団、８省に無期転換逃れ指導要請/独立行政法人への対応ただす
- “異次元の金融緩和”総括こそ/黒田日銀総裁再任案 笠井政策委員長が強調
- 値引き要請 理財局「把握」/宮本徹氏追及 森友疑惑 新音声データ
- 地域に根差した「人づくり」こそ/衆院予算委地方公聴会
- 記録的豪雪・膨らむ除雪費/災害救助法適用して/衆院災害特委 田村議員が質問
- 地方税法・地方交付税法改定案などへの本村議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 家族働き分経費認めて/全婦協 ５６条廃止署名を提出
- 戸別所得補償復活求める/全農協労連が署名提出/院内集会 野党６会派が紹介議員に
- 市民監視に歯止めを/東京で集会 「大垣事件」全国に発信
- 再稼働を進めるな/反原連が官邸前抗議
- 日本に核持ち込み/米国の新戦略で危険高まった
- きょうの潮流/白い虹が太陽を貫く白虹貫日（はっこうかんじつ）。この現象は…