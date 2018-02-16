2018年2月16日(金)
- 森友・国 共に金額提示/衆院委 宮本岳氏 音声記録示し追及/国有地売却 佐川氏の虚偽答弁明白
- 国立海洋研が雇い止め/内部文書に「無期転換させない」
- 北非核化“対話で要求”/米副大統領 「圧力と関与」説明
- 平昌五輪/３５歳スビンダル金 アルペン最年長
- 国・森友「口裏合わせ」/宮本岳氏 「値引き背景に昭恵氏関与」
- 朝鮮半島情勢 圧力一辺倒 安倍外交の孤立/米韓 対話模索の一方
- 裁量労働拡大やめよ/首相答弁撤回で野党迫る
- 住まいは基本的人権/参院調査会で参考人質疑/岩渕氏が質問
- 佐川国税庁長官 喚問しかない/「森友」虚偽答弁は明白/幕引き図る安倍政権
- 日曜版１８日号/森友疑惑 怒る納税者/「わろてんか」の世界からみえてくるもの
- 実績抜群の５人必ず/東京・日野市議選１８日投票/小池書記局長が訴え
- 無期転換権の周知を
- 地方財源削減を批判/衆院本会議 本村議員が質問
- 安倍９条改憲を批判/山添参院議員が意見表明/国会内集会
- 私学助成拡充求める/すすめる会 署名５２８万人分提出/衆参両院に
- 除雪待ったなし/福井豪雪 井上・田村議員が調査/農業ハウス被害甚大 ■ 国に必要な支援訴え
- 新基地建設 道路も損傷/沖縄 石材満載の車両激増
- 「森友学園」疑惑/佐川氏・昭恵氏らの喚問免れぬ
- きょうの潮流/自分自身と対話を重ねて、前回の悪夢を克服したジャンプの…