2018年2月15日(木)
- 米「核態勢見直し」/核持ち込み 危険拡大/藤野議員追及 首相「前提変わった」
- 首相が答弁撤回・陳謝/裁量労働制 法案の前提崩れる
- 「公共」新設 愛国心育成/道徳教育 推進教師中心に/高校学習指導要領改定案
- 「働き方改革」/法案提出は断念を/穀田国対委員長が会見
- 「働き方改革」/６野党合同ヒアリング
- 賃金格差是正の成果踏まえて/政府「同一労働同一賃金案」 田村氏批判/ＢＳ番組出演
- 「働かせ方改悪」に反対/笠井氏がラジオ番組出演
- 豪雪地域の生活確保を/共産党が緊急申し入れ
- 論戦ハイライト/核持ち込みの危険高まる/藤野議員 米核態勢見直しで追及 衆院予算委/北の核開発加速の口実に/核兵器搭載の米艦防護も
- 米軍ヘリ部品落下 飛行停止に協力を/保育園長ら共産党に要請/小池氏ら応対
- 沖縄の基地は全国の問題/国会議員ら集会 保育園長訴え
- 全米軍機の飛行停止を/党沖縄県委が防衛局に抗議
- 新基地ノー県政の柱/普天間運用停止求める/沖縄県議会 翁長知事が表明
- シルバーパス負担軽減を/党都議団 改正案を共同提出へ
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名/３．５万人分署名提出 共産党国会議員に手渡し/党都委
- 藤井五段 初戦飾る/将棋新人王戦 「前期より上を」
- 生活保護基準引き下げ反対/暮らし 一層深刻/全生連が国会議員に要請/辰巳議員 「立場超え中止に」
- １０～１２月期ＧＤＰ/所得と消費増やさぬ安倍政治
- きょうの潮流/今年の確定申告が明日から始まります。毎年のことながら、…