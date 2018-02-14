2018年2月14日(水)
- 昭恵氏関与 財務省も認識/森友疑惑 籠池被告と頻繁に連絡/衆院予算委 宮本岳氏、証人喚問を要求
- 虚偽答弁した佐川氏 証人喚問は不可欠/森友疑惑 小池書記局長が会見
- 保育園の上 飛ばないで/沖縄・米軍ヘリ部品落下 園長・父母が要請
- 米、軍事費を大幅増 予算教書/トランプ氏 核戦力増強を強調
- 平昌発鼓動/うれしさと、悔しさと 高木
- 軍事行動けしかけ極めて異常/日韓首脳会談 小池氏が首相を批判
- 南北間対話の動きに背/宮本徹議員に安倍首相答弁
- 個人向け増税オンパレード/所得税法「改正」案など質問/宮本徹議員
- 首相、異様な「朝日」攻撃/フェイスブック書き込み認める
- 陸自ヘリ墜落 第三者調査など要求/共産党佐賀県委が防衛局に
- オスプレイ 部品落下に抗議/沖縄 富川副知事が防衛局長らに
- 安倍９条改憲に反対/岩手 大学関係７団体アピール
- 食と農の展望考える/北海道旭川 共産党が集い開く/紙・畠山氏発言
- アベノミクス５年 広がる格差/大株主上位３００人 資産２．７倍に/「家なき労働者」の一方で
- 社会保障を削り巨額投資・壁建設/米予算教書/財政赤字 １兆ドル規模に
- 生活援助利用制限撤回を/「ケアプラン」で国会集会/小池書記局長と倉林議員が参加
- 沖縄米海兵隊 過去最大 配属歩兵３個大隊/政権「負担軽減」どこへ
- 除雪遅々 弱者孤立/金沢 武田議員、住民要望聞く
- 困窮者の住宅火災/悲劇生まぬ抜本対策こそ急務
- きょうの潮流/「おい、地獄さ行（え）ぐんだで」。『蟹工船』ブームから今年で１０…