2018年2月10日(土)
- 「森友」交渉相談文書/新たに２０件財務省提出/近財法務担当が記録収集求める 佐川答弁虚偽だった
- オスプレイ部品落下/沖縄・伊計島に漂着 住宅地から５００メートル
- 核兵器禁止条約 署名・批准の可能性調査を/政府に要請 ノルウェー国会が決議
- 平昌五輪が開幕/９２カ国・地域参加
- 平昌五輪 志位委員長ら開会式に出席
- 火山観測・研究者足りぬ/衆院予算委で塩川氏 高齢化が深刻
- 河野外相 米の核開発擁護/ロシアを批判し正当化/衆院予算委
- 大雪対策 国の支援ぜひ/豪雪地帯町村議長会 政党と懇談/共産党武田氏応対
- 共産党が雪被害会合/対策本部 週明け政府要請へ
- 認定は中東の脅威/参考人 エルサレム首都宣言/参院エネ調 山添氏が質問
- 平昌五輪開幕 “南北の壁”とかす/韓国・北朝鮮の合同入場■南国からの参加 “重要なことは勝利ではなく努力”
- 生活保護 充実こそ急務/緊急署名計６．６万人分提出
- 対話イキイキ 倍加めざす/小池書記局長ら民青役員と懇談
- 爆音訴訟の会と懇談/山口 仁比議員が岩国基地調査
- 「生活保護は未来への投資」/ラジオ番組 小池書記局長出演/削減中止し、利用促進を 共産党の緊急提案を紹介
- 米軍機部品落下 飛行禁止の署名１２万人/沖縄・宜野湾 保育園関係者 県に報告
- ビニールハウス５４３棟被害/北海道日高地方 除雪追いつかず/新ひだか町で畠山氏ら調査
- 平昌冬季五輪開幕/対話の扉開く平和の力さらに
- きょうの潮流/その光景は、１８歳の青年の人生を変えました。焼け野原と化…