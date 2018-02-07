2018年2月7日(水)
- 日立の原発輸出 支援やめよ/衆院予算委で笠井議員 政府保証を追及/英での新設計画 損害出れば国民にツケ
- 自衛隊全ヘリ 飛行停止を/衆院予算委で笠井議員提起/墜落事故問題 運用・訓練見直せ
- ドイツ金属労組 週２８時間労働制 獲得/育児・介護で最大２年間可 給与減額もなし
- 佐賀・神埼市の陸自ヘリ墜落で仁比・田村・真島各氏ら調査/“安全 再三求めてきた” 自治体・住民ら不安の声
- 政府 「再編交付金」再開へ検討/名護次期市長「拒む理由ない」/新基地建設へ 「アメとムチ」
- 他党ひぼう・中傷の維新足立議員/４野党・会派「公式謝罪を」/衆院予算委理
- 論戦ハイライト/対英原発輸出 衆院予算委 笠井議員追及/もうけは日立 ツケは国民
- 日本被団協・日本原水協 日米政府に抗議文/米は「核態勢見直し」撤回 日本は「核の傘」離脱せよ
- 新基地容認ではない/名護結果 ＢＳ番組で山下氏
- 秘密法・共謀罪廃止に/国会前、市民・野党議員ら声
- 生活保護削減に道理なし/貧困打開に向け「生活保障法」に/衆院予算委 志位委員長の基本的質疑
- 「一歩間違えば私も」 住民に不安/佐賀 陸自ヘリ墜落
- 東電・国は責任果たせ/福島第２原発廃炉など要求/全国連絡会・復興共同センターが省庁交渉
- 生活保護・緊急提案/貧困への認識改め責任果たせ
- きょうの潮流/先週、北海道の泊原発１～３号機について原子力規制委員会…