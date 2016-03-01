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2018年2月1日(木)

２～３月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１月２６日告示２月４日投票】

◆神戸市長田区補１

　宮野つるお６０新

　（同市の現有議席１２）

【２８日告示、２月４日投票】

◆秋田県潟上（かたがみ）市１８（２減）

　藤原のりお６６現

　（前回当選１）

◆鹿児島県指宿（いぶすき）市２０

　前之園正和６７現

　吉村しげのり６５現

　（前回当選２）

【３０日告示、２月４日投票】

◆宮崎県美郷（みさと）町１１（１減）

　こうじ文喜６６現

　（前回当選１）

【２月４日告示、１１日投票】

◆京都府南丹市２２

　野村たけし７２現

　ともおか誠５５現

　麻田やすよし６７新

　（前回当選３）

◆佐賀県小城（おぎ）市２０（２減）

　松尾よしゆき７０現

　（前回当選１）

【６日告示、１１日投票】

◆鳥取県若桜町１０

　中尾まさあき７０現

　（前回当１）

【１１日告示、１８日投票】

◆東京都日野市２４

　大高　哲史４４現

　清水とし子５５現

　ちかざわ美樹５３現

　中野あきと４９前

　岡田じゅん子４４新

　（前回当選５、現有議席３）

【１３日告示、１８日投票】

◆埼玉県ときがわ町１２

　のはら和夫６８現

　（前回当選１）

◆佐賀県みやき町１６

　中尾　純子６５現

　（前回当選２）

【１８日告示、２５日投票】

◆東京都町田市３６

　とのむら健一６３現

　細野りゅう子６２現

　佐々木とも子６２現

　渡場さとし５２現

　田中　美穂３５新

　（前回当選５、現有議席４）

【２０日告示、２５日投票】

◆茨城県城里（しろさと）町１４（２減）

　ふじさく芙美子６５現

　（前回当選１）

◆滋賀県愛荘（あいしょう）町１４

　たつみ　保６６現

　滝　すみえ６０現

　（前回当選２）

◆福岡県宇美（うみ）町１４

　鳴海　圭矢４３現

　入江　政行６５新

　（前回当選２）

【２５日告示、３月４日投票】

◆岩手県奥州市２８

　菅原あきら６６現

　こんの裕文６０現

　及川よしお７２現

　千葉あつし６０現

　せがわ貞清６８新

　（前回当選５、現有議席４）

【２７日告示、３月４日投票】

◆福井県美浜町１４

　河本たけし４０現

　（前回当選１）

【３月４日告示、１１日投票】

◆兵庫県洲本市１８

　片岡ただし６９現

　近藤あきふみ６５現

　まもり和生６７現

　（前回当選３）

◆福岡県宮若市１７（１減）

　和田よしひさ６９元

　藤嶋よし子６４新

　（前回当選１）

【１３日告示、１８日投票】

◆北海道むかわ町１３（１減）

　北村　　修６９現

　大松紀美子７０現

　もりよ喜久６８新

　（前回当選２）

◆長野県松川村１２

　上田　治美７５現

　（前回当選１）

◆和歌山県白浜町１４

　広畑　敏雄６４現

　丸本　安高６５現

　（前回当選２）

【１８日告示、２５日投票】

◆北海道北見市２８

　菊池ごういち６３現

　くまがい裕６４現

　桜井ゆみ子６１新

　（前回当選２）

◆秋田県北秋田市２０

　板垣じゅん５８現

　くるしまのりこ６６現

　三浦みちみ５７現

　（前回当選３）

◆神奈川県逗子市１７（１減）

　いわむろ年治５９現

　はしづめ明子６０現

　（前回当選２）

◆愛知県東海市２２

　坂　ゆかり５２現

　近藤みほこ６０新

　（前回当選２）

◆長野県上田市３０

　わたなべ正博６７現

　久保田由夫６２現

　ふるいち順子６５現

　なるせたく４２現

　（前回当選４）

◆徳島県阿波市２０

　中野あつし６６新

　（前回当選０）

◆熊本県天草市２６

　はすいけ良正６０現

　浜崎よしあき５５現

　（前回当選２）

【２０日告示、２５日投票】

◆北海道日高町１５

　菊地日出夫６８現

　本宮　幹夫６４現

　真壁　悦夫６９現

　（前回当選３）

◆栃木県壬生（みぶ）町１６

　たなべ明男６３新

　（前回当選１）

◆長野県山形村１２

　大池　俊子６６現

　（前回当選１）

◆福井県おおい町補１

　猿橋　　巧６３前

　（同町の現有議席は０）

◆熊本県芦北町１６

　坂本のぼる５８現

　（前回当選１）

◆熊本県和水（なごみ）町１２（２減）

　笹渕けんご６３現

　（前回当選１）

◆大分県日出（ひじ）町１６

　川辺ゆみこ６８新

　（前回当選１）

◆鹿児島県徳之島町１６

　幸　千恵子６０現

　（前回当選１）

【２７日告示、４月１日投票】

◆北海道枝幸町１２（２減）

　野口ひろお５５現

　（前回当選１）

【３０日告示、４月８日投票】

◆京都府伏見区補１

　西山のぶひで３１新

　（同府の現有議席１３）


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