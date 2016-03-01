2018年2月1日(木)
２～３月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１月２６日告示２月４日投票】
◆神戸市長田区補１
宮野つるお６０新
（同市の現有議席１２）
【２８日告示、２月４日投票】
◆秋田県潟上（かたがみ）市１８（２減）
藤原のりお６６現
（前回当選１）
◆鹿児島県指宿（いぶすき）市２０
前之園正和６７現
吉村しげのり６５現
（前回当選２）
【３０日告示、２月４日投票】
◆宮崎県美郷（みさと）町１１（１減）
こうじ文喜６６現
（前回当選１）
【２月４日告示、１１日投票】
◆京都府南丹市２２
野村たけし７２現
ともおか誠５５現
麻田やすよし６７新
（前回当選３）
◆佐賀県小城（おぎ）市２０（２減）
松尾よしゆき７０現
（前回当選１）
【６日告示、１１日投票】
◆鳥取県若桜町１０
中尾まさあき７０現
（前回当１）
【１１日告示、１８日投票】
◆東京都日野市２４
大高 哲史４４現
清水とし子５５現
ちかざわ美樹５３現
中野あきと４９前
岡田じゅん子４４新
（前回当選５、現有議席３）
【１３日告示、１８日投票】
◆埼玉県ときがわ町１２
のはら和夫６８現
（前回当選１）
◆佐賀県みやき町１６
中尾 純子６５現
（前回当選２）
【１８日告示、２５日投票】
◆東京都町田市３６
とのむら健一６３現
細野りゅう子６２現
佐々木とも子６２現
渡場さとし５２現
田中 美穂３５新
（前回当選５、現有議席４）
【２０日告示、２５日投票】
◆茨城県城里（しろさと）町１４（２減）
ふじさく芙美子６５現
（前回当選１）
◆滋賀県愛荘（あいしょう）町１４
たつみ 保６６現
滝 すみえ６０現
（前回当選２）
◆福岡県宇美（うみ）町１４
鳴海 圭矢４３現
入江 政行６５新
（前回当選２）
【２５日告示、３月４日投票】
◆岩手県奥州市２８
菅原あきら６６現
こんの裕文６０現
及川よしお７２現
千葉あつし６０現
せがわ貞清６８新
（前回当選５、現有議席４）
【２７日告示、３月４日投票】
◆福井県美浜町１４
河本たけし４０現
（前回当選１）
【３月４日告示、１１日投票】
◆兵庫県洲本市１８
片岡ただし６９現
近藤あきふみ６５現
まもり和生６７現
（前回当選３）
◆福岡県宮若市１７（１減）
和田よしひさ６９元
藤嶋よし子６４新
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆北海道むかわ町１３（１減）
北村 修６９現
大松紀美子７０現
もりよ喜久６８新
（前回当選２）
◆長野県松川村１２
上田 治美７５現
（前回当選１）
◆和歌山県白浜町１４
広畑 敏雄６４現
丸本 安高６５現
（前回当選２）
【１８日告示、２５日投票】
◆北海道北見市２８
菊池ごういち６３現
くまがい裕６４現
桜井ゆみ子６１新
（前回当選２）
◆秋田県北秋田市２０
板垣じゅん５８現
くるしまのりこ６６現
三浦みちみ５７現
（前回当選３）
◆神奈川県逗子市１７（１減）
いわむろ年治５９現
はしづめ明子６０現
（前回当選２）
◆愛知県東海市２２
坂 ゆかり５２現
近藤みほこ６０新
（前回当選２）
◆長野県上田市３０
わたなべ正博６７現
久保田由夫６２現
ふるいち順子６５現
なるせたく４２現
（前回当選４）
◆徳島県阿波市２０
中野あつし６６新
（前回当選０）
◆熊本県天草市２６
はすいけ良正６０現
浜崎よしあき５５現
（前回当選２）
【２０日告示、２５日投票】
◆北海道日高町１５
菊地日出夫６８現
本宮 幹夫６４現
真壁 悦夫６９現
（前回当選３）
◆栃木県壬生（みぶ）町１６
たなべ明男６３新
（前回当選１）
◆長野県山形村１２
大池 俊子６６現
（前回当選１）
◆福井県おおい町補１
猿橋 巧６３前
（同町の現有議席は０）
◆熊本県芦北町１６
坂本のぼる５８現
（前回当選１）
◆熊本県和水（なごみ）町１２（２減）
笹渕けんご６３現
（前回当選１）
◆大分県日出（ひじ）町１６
川辺ゆみこ６８新
（前回当選１）
◆鹿児島県徳之島町１６
幸 千恵子６０現
（前回当選１）
【２７日告示、４月１日投票】
◆北海道枝幸町１２（２減）
野口ひろお５５現
（前回当選１）
【３０日告示、４月８日投票】
◆京都府伏見区補１
西山のぶひで３１新
（同府の現有議席１３）