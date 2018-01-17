2018年1月17日(水)
- ＩＣＡＮ事務局長迎え国会議員と討論集会/”戦争被爆国の政府が、「核抑止力論」を続けていいのか” 志位委員長が発言
- 賃上げ「前向き検討」/経団連経労委報告 内部留保批判受け
- 保育園父母会が署名行動 沖縄・宜野湾/米軍ヘリから子ども守ろう
- 原爆症 高裁も認定/近畿訴訟 新基準の誤り指摘
- ＮＨＫ誤報「北ミサイル発射」
- きょう阪神・淡路大震災２３年/退去強要ストップへ集会
- ＩＣＡＮと国会議員との討論集会/志位委員長の発言
- ＩＣＡＮと国会議員との討論集会/フィンＩＣＡＮ事務局長の報告（要旨）
- 野党議員が沖縄調査/米大使館に申し入れへ/米軍機事故
- 志位委員長が平昌五輪開会式へ/穀田国対委員長が発表
- 成田空港の騒音調査/千葉 党国会議員団、住民とともに/機能強化問題
- 日航グループＪＧＳ/５年雇い止め撤廃/１３１人無期転換 労組の要求実る
- 人種差別に立ち向かう/キング牧師の日 全米でイベント/ワシントン平和の行進
- 生活保護 福島市の処分 違法/奨学金収入認定 削減に賠償命令/福島地裁
- 「通知書」マイナンバー記載とりやめ 運動の成果/さらに完全中止を/３団体が会見
- 米軍経費過去最大/国民の税金どこまで注ぐのか
- きょうの潮流/「地元企業が立ち行かなくな…