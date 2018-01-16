2018年1月16日(火)
- 原発ゼロ法案成立へ活発に/原自連と共産党が懇談/小池書記局長「完全に賛成」
- 民進・希望統一会派は「筋通らない」/小池氏が会見で批判
- 「新基地ノー」にエール次々 名護市長選
- 普天間運用停止、１９年２月末までに/全会一致決議、期限明記は初/相次ぐ米軍機事故に抗議/沖縄県議会特委
- 野党質問削減「根本的誤り」/小池書記局長が批判
- 面会拒否“恥ずべき”/ＩＣＡＮ対応で首相を批判 小池氏
- 交流の活発化と核兵器廃絶の協力一致/志位委員長、南ア大使と懇談
- 「赤旗」創刊９０周年 シリーズ 戦争とどう向き合ってきたか/歴史の分岐点 「満州事変」報道にくっきり/命かけ反戦・平和貫いた「赤旗」 軍の謀略に加担、戦争あおった商業紙
- 成田騒音拡大に懸念/共産党議員団 千葉・横芝光 地元町長と懇談
- 原発「適合」に抗議/共産党新潟県委が政府交渉
- 日大 新設学部の英語非常勤講師雇い止め/授業丸投げも計画/業務委託化、文科省の原則に抵触
- 原発めぐる攻防/再稼働中止、「ゼロ」へ決断を
- きょうの潮流/鍋で煮炊きしながら食べる料理は東アジアで発達したといい…